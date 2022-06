Nieuw college met 4 wethouders in Aalsmeer

Aalsmeer – Dinsdagavond 7 juni zijn de onderhandelaars van Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66 overeengekomen dat zij elk een wethouder voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders leveren. Dit zijn Dick Kuin namens Absoluut Aalsmeer, Willem Kikkert namens D66 en de huidige wethouders Bart Kabout namens het CDA en Robert van Rijn namens de VVD.

In de raadsvergadering van 30 juni wordt allereerst het raadsprogramma besproken. Alle fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer hebben hieraan meegeschreven. Direct na het vaststellen van het raadsprogramma zullen de kandidaat-wethouders worden benoemd door de gemeenteraad.

Op de radio

Het voltallige nieuwe college is vanavond, woensdag 8 juni, te gast in het politieke uur op Radio Aalsmeer van 19.00 tot 20.00 uur. De presentatoren Sem van Hest en Joop Kok gaan in gesprek met de vier heren over hun visie en ambitie, de verdeling van de portefeuilles en wie weet wordt al iets verteld over het nieuwe collegeprogramma. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en de website www.radioaalsmeer.nl.