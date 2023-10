Nieuw clubgebouw voor CSW stap dichterbij

Wilnis – De bouw van een nieuw clubgebouw en tribune voor CSW en de verhuizing van de Jumbo in Wilnis is een stap dichterbij gekomen. Woensdag 27 september ondertekenden CSW, Jumbo, Stichting Houdster Vastgoed III, Rialto vastgoedontwikkeling en de gemeente een intentieovereenkomst om de nieuwbouw en de verhuizing te realiseren. Jumbo verhuist van de Molmlaan naar een nieuw te bouwen supermarkt op het parkeerterrein van CSW. Op de grond aan de Molmlaan die vrijkomt komen in de toekomst woningen. Met de bouw van een nieuw clubonderkomen en de verhuizing van de Jumbo worden twee vliegen in één klap geslagen.

Het clubgebouw van CSW is verouderd. Het stamt uit 1982 en is dringend aan vervanging toe. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om samen met het clubgebouw ook een nieuwe tribune te bouwen op de plek van de huidige. Vanaf het nieuwe clubgebouw en tribune hebben bezoekers straks een mooi uitzicht op het hoofdveld. Bij supermarkt Jumbo bestaat al langer de wens om de winkel en het aantal parkeerplekken uit te breiden. Wilnis is de aflopen jaren gegroeid en ook komende jaren komen er veel woningen bij. Vergroting van de winkel is onder andere nodig om die groei op te vangen.

Nieuwe en moderne supermarkt

Wethouder Anja Vijselaar (Economie) is heel tevreden met de plannen en het bereikte resultaat. “We zijn hier al jaren mee bezig en zetten nu een stap richting realisatie. Jumbo krijgt hiermee de mogelijkheid een mooie, nieuwe en moderne supermarkt te bouwen. Een supermarkt die groot genoeg is om de huidige inwoners van Wilnis te bedienen, maar ook voor de toekomstige inwoners. Daarnaast ontstaat op termijn de mogelijkheid woningen te bouwen op de grond die vrijkomt na het vertrek van Jumbo aan de Molmlaan. Die woningen zijn hard nodig. De komende tijd gaan we gebruiken om de plannen verder uit te werken. Ik hoop dat we in 2026 de eerste paal voor de supermarkt kunnen slaan.’’

Lang gekoesterde wens CSW

Met het tekenen van de intentieovereenkomst komt de lang gekoesterde wens van CSW voor een nieuw clubonderkomen een flinke stap dichterbij. Wethouder Van der Greft (sport): “Om de bouw van een nieuwe Jumbo met parkeerterrein mogelijk te maken, moet het oude clubgebouw verdwijnen. CSW, Rialto en Jumbo ontwikkelen met elkaar een nieuw clubgebouw met minimaal dezelfde oppervlakte als het huidige gebouw.”

Het oorspronkelijke plan, waarbij Jumbo naar het parkeerterrein van CSW zou verhuizen en op het dak van de supermarkt geparkeerd zou worden, bleek financieel niet haalbaar. Na maanden van overleg en gepuzzel is gekozen voor de aanleg van parkeerplekken langs veld 1. Wethouder Van der Greft: “Een deel van het openbaar groen zal daardoor verdwijnen. Dit compenseren we door nieuw groen aan te leggen op een andere plek. Als wethouder verantwoordelijk voor groen in de gemeente zal ik daar nadrukkelijk op toezien en ervoor zorgen dat dit gebeurt.’’

Schetsontwerpen

De komende maanden worden gebruikt om de plannen concreet uit te werken en schetsontwerpen te maken. Inwoners worden bij het uitwerken van de plannen betrokken. De verwachting is dat in 2024 het Ruimtelijk Kader ter instemming voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Aansluitend wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.