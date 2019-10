Nieuw bushokje nu alweer vernield!

Aalsmeer – Enkele weken is hard gewerkt om een mooie voorziening aan de Legmeerdijk, bij de ingang van Nieuw-Oosteinde, te maken voor alle busreizigers. Er is een mogelijkheid gemaakt om fietsen te stallen en er is een bushokje geplaatst, waarin bij regen geschuild kan worden, en met een zitbankje voor reizigers die wat langer moeten wachten op de bus.

Helaas hebben vandalen nu alweer toegeslagen. Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 oktober, is al het glas van het bushokje stuk gegooid of getrapt. Dit natuurlijk tot grote ergernis van frequente gebruikers en omwonenden.

Al diverse malen is bij de politie melding gemaakt van ‘rondhangers’ op de betreffende plek, die na afloop ‘vergeten’ hun lege flessen drank en bierblikjes mee te nemen of weg te werpen in de nabij staande prullenbak.

Er zijn op het moment van de vernieling vier jongeren gezien. Mogelijk zijn het de daders, maar het kan ook zijn dat zij getuigen zijn geweest. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844