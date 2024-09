Nieuw boekje Sjors Sportief en Creatief voor jeugd

Aalsmeer – Op alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart is het nieuwe Sjors Sportief en Creatief boekje uitgedeeld. Dit kleurrijke boekje, dat voor het vierde jaar op rij verschijnt, biedt een duidelijk overzicht van sport-, beweeg- en culturele activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar in de gemeente Aalsmeer.

Overzichtelijk

Het Sjors Sportief en Creatief boekje bundelt het aanbod van zo veel mogelijk lokale sport- en cultuurorganisaties. “Door deze activiteiten in één overzichtelijk boekje samen te brengen, maken we het voor kinderen en ouders gemakkelijk om te zien wat er te doen is”, vertelt Micha Hoogewoud, coördinator van het project. “Dit stimuleert deelname aan sport en creatieve activiteiten, wat bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen.” Om papierverspilling te voorkomen, krijgt alleen het oudste kind van elk gezin een exemplaar mee naar huis. Zo heeft elk gezin met schoolgaande kinderen straks een Sjors Sportief en Creatief boekje in huis.

Spannende winactie

Dit jaar is er een leuke actie toegevoegd aan de uitreiking van de boekjes. In negen willekeurige exemplaren – één per school in Aalsmeer en Kudelstaart – is een gouden ticket verstopt. Gelukkige vinders winnen vier toegangskaartjes voor Zwembad de Waterlelie. “We willen kinderen extra enthousiast maken over het boekje en de activiteiten die erin staan”, legt Micha uit. “De zoektocht naar de gouden tickets maakt het bladeren door het boekje extra spannend en leuk.” Winnaars kunnen hun gouden ticket inwisselen voor zwemkaartjes bij Team Sportservice Aalsmeer. Meer informatie is te vinden op het ticket zelf.