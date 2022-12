Nepal Benefiet zet zich in voor school in Bharang

Aalsmeer – Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer heeft een nieuw project. Zij gaat een lunchprogramma voor 275 kinderen van een basisschool in het Nepalese plaatsje Bharang op zetten. De kinderen die naar deze school gaan behoren tot de laagste kaste in Nepal en hebben hard hulp nodig.

Voorzitter Luci Beumer: “Begin december zijn al deze kinderen in zes dagen ter plaatse medisch onderzocht. De medische staf heeft haar zorg uitgesproken over veel van deze kinderen. Zij hebben ziektes onder de leden en sommigen groeien niet goed. De oorzaak hiervan is dat zij niet of niet voldoende te eten hebben. Dit greep ons zo aan dat wij ons de komende tijd in gaan zetten om een lunchprogramma op te zetten om zo deze kinderen weer een gezonde toekomst te geven.”

Moestuin en keuken

Met het lunchprogramma zorgt de stichting dat er een moestuin naast de school wordt aangelegd. Met de producten uit deze moestuin maken de ouders tussen de middag op school een warme maaltijd voor de kinderen. Hierdoor krijgen deze kinderen in ieder geval één warme maaltijd per dag en komen ze, doordat ze deze maaltijd krijgen, ook naar school. Als eerste is in de school een keuken en keukengerei nodig. “Gelukkig hebben wij mooie donaties ontvangen van de Open Hof Kerk in Aalsmeer en een anonieme geefster waarmee wij de helft van de aanschaf van de keukeninventaris en eetgerei kunnen financieren”, vertelt penningmeester Belinda Buskermolen. “De andere helft hopen wij te ontvangen via de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer. Hiervoor is al een aanvraag ingediend. Maar voor het totale lunchprogramma is nog extra geld nodig.”

Help ook mee

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer heeft al eerder ervaring opgedaan met een lunchprogramma voor een schooltje in Tobang. Hier krijgen nu 62 kinderen dagelijks een warme maaltijd op school. Het programma is een groot succes. De Stichting gunt ook de kinderen van Bharang een gezonde toekomst en onderwijs. Help ook mee. Elke donatie is welkom. Doneren kan via de doneerknop op de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. De stichting heeft een ANBI status. Hierdoor zijn giften aftrekbaar in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.