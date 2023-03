Nepal Benefiet vraagt hulp voor aanleg speeltuintje

Aalsmeer – Met de opbrengst van een aantal mooie donaties wil Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer een speeltuintje aanleggen bij het schooltje in Tobang. Omdat het opgehaalde bedrag nog niet voldoende is om het totale speeltuintje aan te leggen is hiervoor verdubbeling van het bedrag aangevraagd bij Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA).

“Het schooltje is gelegen tegen een berg en staat op een klein plateau. Naast de school is een kloof. Door het afgraven van een stukje van de berg en deze stenen te gebruiken naast de school, maken we een vlak terrein waar we een speeltuintje van kunnen maken voor de kinderen van Tobang”, vertelt Laura Tas, secretaris van de stichting. “Scholing en spelen is belangrijk voor iedere kind. Wij helpen hierbij door geld in te zamelen en de werkzaamheden uit te laten voeren door onze lokale partner.”

Watertank, moestuin en maaltijden

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer (NBA) heeft al diverse projecten gerealiseerd in de Chepang heuvels in Nepal. In het dorpje Tobang hebben onder andere alle families een watertank gekregen en het schooltje heeft een lunchprogramma. Er is een eigen moestuin en ouders koken om beurt een warme maaltijd voor de 62 schoolkinderen. Ook heeft NBA tafels en bankjes gefinancierd voor dit schooltje. Alles met hulp van mooie donaties en vaak een verdubbeling van de bedragen door OSA.

Draagt u de stichting Nepal Benefiet Aalsmeer en de bevolking in Nepal ook een warm hart toe? Elke donatie is welkom via de doneerknop op de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. Doordat de stichting een ANBI-status heeft, zijn giften aftrekbaar in aangiftes inkomsten- of vennootschapsbelasting.