Nel van der Pol veertig jaar bij de Nieuwe Meerbode

Aalsmeer – Even terug in de tijd, naar 1982. Hét jaar dat Nel van der Pol de pen ter hand nam voor de Nieuwe Meerbode en sindsdien tot vandaag de dag zich dagelijks met veel liefde inzet voor ‘haar’ kranten. In maart 1981 besloot de uitgeverij haar krantenbestand te vergroten en, mede op verzoek van adverteerders, te verschijnen in de gemeente Uithoorn. De acquisitie en redactie was snel geregeld en settelden zich in het kantoor aan het Uithoorns huisadres van dhr. Verbeek aan de Albert Verweylaan. Echter de redactie kon nog wel versterking gebruiken en hiervoor meldde de ervaren Nel zich en zij mocht deze ‘klus’ gaan klaren en met succes. Eerst als extern correspondent, later in dienst bij de krant. Al snel wisten Nel en de Nieuwe Meerbode de lezers in Uithoorn aan zich te binden.

Kantoor in Mijdrecht

De ambitie van Nel reikte echter verder. Naast schrijven voor de redactie besloot zij om ook advertenties te gaan verkopen en ook hierin bleek ze zeer succesvol. Later wilde Nel haar werkgebied verder uitbreiden. Zelf woont ze in Mijdrecht en om in haar eigen woonplaats uit te komen met een krant leek haar wel een uitdaging. Nel kreeg groen licht van de directie, opende haar kantoorruimte aan huis aan de Midrethstraat en wist ook in gemeente Mijdrecht-Wilnis-Vinkeveen naam te maken en van de Nieuwe Meerbode een succesvolle krant te maken. Later werd dit de editie De Ronde Venen.

Plezier en toewijding

Inmiddels heel veel kranten en jaren later en diverse vernieuwingen verder (van plakken en knippen naar pagina’s opmaken op de computer en van bellen en bezoeken naar meer contact per mail), zwaait Nel nog altijd de scepter over de edities Uithoorn en De Ronde Venen en met veel plezier en toewijding. Veertig jaar dagelijks actief voor de krant, maar dit jubileum betekent niet dat Nel haar pen aan de wilgen gaat hangen, of beter gezegd haar computer voor altijd afsluit, want ‘onze’ Nel hoopt nog een groot aantal jaren haar werk en hobby te mogen blijven uitvoeren. Want, zoals ze zelf zegt: “Werken aan de krant is mijn leven.”

Bedankt Nel, voor je liefdevolle en intensieve inzet, al veertig jaar lang. Op naar nog vele mooie krantenjaren!

Directie en medewerkers van de Nieuwe Meerbode