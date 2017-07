Negatief zwemadvies ingetrokken

Aalsmeer – De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft het op 21 juli ingestelde negatief zwemadvies voor de locatie Westeinderplassen, Zwemsteiger Herenweg te Kudelstaart vrijdag 28 juli ingetrokken. Momenteel geldt voor deze locatie nog wel een waarschuwing in verband met blauwalg.

Een controlebemonstering wees uit dat de waterkwaliteit is verbeterd. Daarom heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) besloten het ingestelde negatieve zwemadvies omlaag te schalen naar een waarschuwing.

Let op het bord

De RUD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

Actuele informatie

De RUD NHN geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon (088-1021300). De RUD NHN geeft actuele informatie over negatieve zwemadviezen en zwemverboden ook door via twitter: @ZwemwaterRUDNHN