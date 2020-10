‘Nederland leest’ in november in de bieb

Amstelland – In november leest heel Nederland één boek, een cadeau van de Bibliotheek voor iedereen. Omdat een goed verhaal gesprekken op gang brengt en lezers verbindt. Tijdens Nederland Leest krijgen leden én bezoekers van de Bibliotheek het boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer cadeau.

Daarnaast is rond het thema van Nederland Leest een mooi programma samengesteld:

Op 12 november wordt onder andere in de slavernijperiode gedoken en de koloniale geschiedenis van Nederland. Dit zijn grote verhalen waar vanuit persoonlijke geschiedenissen aandacht aan besteed wordt. Luister naar het verhaal van Maartje Duin en Peggy Bouva over hun ervaringen over het maken van de indrukwekkende podcast ‘De plantage van onze voorouders’.

In swingende taal knalt op 19 november het hilarische IRA-drama ‘De Leftenant van Inishmore’ van de vloer. Een prachtige line-up van acteurs van Luistertheater ‘Hear Hear’ laten bezoekers in dit voorleestheater sidderen en gieren van de lach.

Voor de jongere kinderen komt Ton Meijer op 25 november naar de Bibliotheek met zijn ‘Aadje Piraatje’ theatershow.

Kijk voor alle Nederland Leest activiteiten en kaartverkoop op de speciale webpagina: www.debibliotheekamstelland.nl/nederlandleest2020