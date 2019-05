Nature Art Fair: Mooi visitekaartje

Aalsmeer – Zaterdag 18 mei hield Jeroen de Groot – mede-eigenaar van het Flower Art Museum – op de opening van de Nature Art Fair een aardig openhartig verhaal: Tien jaar Sous-Terre het was duidelijk dat het tijd werd voor iets nieuws maar wat? Sluiten of zoeken naar nieuwe wegen. Gelukkig werd er gekozen voor een nieuwe weg. En dat is het Flower Art Museum geworden! Constantijn Hoffscholte werd aangetrokken als coördinator en Karina Tan als tentoonstellingsbegeleider. Verder kwam er een team enthousiaste vrijwilligers. Ook de georganiseerde beurs van afgelopen weekend, de Nature Art Fair, toonde een ander beeld dan voorgaande jaren. Door dit nieuwe format heeft de beurs aan kracht en grandeur gewonnen. Toegespitst op de Natuur, ruimer van opzet, goede kwaliteit en meer gericht op een serieus kijk- en kooppubliek. De kunstenaars kregen de tijd om met aspirant kopers over hun werk te praten. Jeroen de Groot zag de beurs als een visitekaartje van het Flower Art Museum en dat kon geen valse bescheidenheid genoemd worden.

Bewondering

Ook wethouder Wilma Alink toonde haar bewondering; “Nergens zou het Flower Art Museum beter passen dan in Aalsmeer.” Zij prees de presentatie van de Nature Art Fair, de kunstenaars, de kwaliteit van de kunstwerken, de weidse opzet van de beurs en de sereniteit. “Het gaat een prachtig kunstweekend worden, waarbij je als kijker ogen tekort komt.” De opening werd opgeluisterd door verrukkelijke harpmuziek, zeer goed passend bij de sfeer van de dag. Petra Vlasman bespeelde de harp.

Lopend langs de fraaie stands was er een eerste kennismaking met fotograaf Loek van Walsem. Op geborsteld aluminium komen zijn foto’s zeer goed tot hun recht. Als kijker wordt je blik als het ware in het werk gezogen. Lopend in de natuur kiest hij voor bewegend fotograferen. waarop hij – naar zeggen – zijn gevoel het best kan weergeven.

Op weer een heel andere wijze kan je verdwalen in de foto’s van Anna Pavlova. Annette Lagendijk laat met haar foto’s weer een totale andere visie zien; Zij gaat er van uit dat planten intelligenter zijn dan mensen, de wijze van transformatie de aanpassing van hun omgeving en de vergankelijkheid wordt door haar op een oorspronkelijke wijze vastgelegd.

De bewondering die de wethouder had voor de schilderijen van Paul van Ernich is wel te verklaren. Zijn techniek, het licht en de compositie zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Uitgaande van abstractie krijgt het realisme een nieuwe benadering die het werk tot een kijkfeest maakt. En dan het werk van Myrthe Langelaan; wat zij doet met potloodslijpsel, het is wonderschoon! Zij vertelde dat iedere kijker weer een andere voorstelling in het werk ziet. En dat is ook het mooie aan kunst, zelf een eigen invulling geven aan datgene wat je ziet. Bijzonder fraai was ook haar bloemenarrangement dat als een verleidelijke slang in het gangpad alle aandacht voor zich wist op te eisen.

Vrolijk makende sieraden

Wie een trouwe bezoeker is van het Oude Raadhuis zal zich zeker het werk van de Zeeuwse kunstenaar Ineke Otten nog herinneren. Inmiddels vele reizen en successen verder kwam zij opnieuw naar Aalsmeer met originele en vrolijk makende sieraden. De grote foto van het koningspaar in haar mooi ingerichte stand hing daar niet zo maar. Van Maxima is bekend dat zij dol is op sieraden. Voor de koningin moet het even luilekkerland zijn geweest om zoveel uitbundige en extravagante versierselen te kunnen bekijken. In het Museum waren er rondleidingen en lezingen. Zo werd het een kunstweekend om de vingers bij af te likken!

Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl (wethouder Wilma Alink bij de opening van de Nature Art Fair).