Nationale Tuinweek Groei & Bloei

Regio – Liever geen plassen na een flinke regenbui? Minder hitte bij tropische temperaturen? Meer vlinders, vogels en bijen in de tuin? Zorg dan voor voldoende bloemen en planten in de tuin. Je creëert zo een levende omgeving waar je de natuur kan zien, voelen, horen, ruiken en proeven!

Vereniging Groei & Bloei organiseert van 8 tot en met 16 juni de Nationale Tuinweek waarin de levende tuin centraal staat. In deze week kun je in meer dan 20 regio’s in het land deelnemen aan bijvoorbeeld een cursus bodemstructuur, een rondleiding door volkstuinen, een bomenwandeling door de wijk of een workshop compost maken. Een compleet overzicht van activiteiten is te vinden op www.groei.nl/tuinweek.



Open Tuinenweekend

De Nationale Tuinweek wordt afgesloten op 15 en 16 juni met het Open Tuinenweekend. In heel Nederland heten ruim 1.000 leden van Groei & Bloei bezoekers van harte welkom in hun tuin. Zo ontdek je de mooiste verborgen paradijsjes van Nederland. In een diverse regio’s zijn er speciale fiets- en wandelroutes langs levende tuinen. Kijk voor een compleet overzicht van alle open tuinen op www.groei.nl/tuinweek.

Foto: Peter de Vries