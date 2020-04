Nachtelijk patatje zorgt veel ellende

Mijdrecht – In de nacht van donderdag op vrijdag jl. moesten een aantal bewoners van de Midrethstraat en een aantal van hun buren noodgedwongen tijdelijk hun huis uit. Oorzaak een bewoner had blijkbaar zin in een patatje maar de vlam sloeg in de pan. In een mum van tijd stond hun woning vol rook. De twee bewoners wisten de woning op tijd te verlaten en alarmeerden de brandweer. Daar de rookontwikkkeling enorm was, moesten voor de veiligheid ook de naaste buren hun woning verlaten. Het vuur was snel onder controle en nadat de woning was geventileerd, konden de omwonenden weer terug naar huis. Voor de bewoners van de getroffen woning werd opvang geregeld