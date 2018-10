Nacht van de Nacht in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom op zaterdagavond 27 oktober meewandelen in het Amsterdamse Bos met de boswachter, in het kader van de Nacht van de Nacht. Het Bos is ’s avonds donker en stil, of toch niet?

Ervaar het zelf en loop mee! Gezinnen kunnen zich aanmelden en om 19.00 uur mee, volwassenen kunnen om 21.00 uur gaan wandelen. Helaas is de wandeling om 21.00 uur al volgeboekt! Kosten 5 euro per persoon. Graag gepast en contant betalen.

Start is bij de grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3 in Amstelveen. Aanmelden verplicht. Aanmelden en informatie via: 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl of stap De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 binnen. Dit kan iedere dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.