Aalsmeer – In de Linnaeuslaan is omstreeks half een in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 december een persoon zwaar gewond geraakt.

Politie, brandweer, ambulances en een mobiel medisch team werden opgeroepen. De persoon zou uit een raam gevallen zijn. Volgens een omstander mogelijk na gebruik van drugs.

Het slachtoffer is met spoed met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.