Regio – Menig tuinbezitter heeft dit jaar al een nudistenfeestje in de tuin kunnen aanschouwen, waarbij tientallen naaktslakken zich vrolijk tegoed doen aan het groen in de tuin. Er is sprake van een ware naaktslakken invasie. In de tuin, op fiets- en wandelpaden zijn de glibberige beestje steeds vaker massaal te zien. Naaktslakken zien er wat glibberig uit en hebben geen huisje op hun rug. Dat we deze naaktslakken steeds vaker tegenkomen heeft echter niets te maken met krapte op de huisjesmarkt of dat de slakken vaker naakt in het openbaar willen recreëren. Dat dit soort slakken ons komen vergezellen en vaak slijmerige sporen en kaalgevreten planten achterlaten heeft een hele andere reden. In dit artikel vertellen we hier iets meer over en kunt u lezen wat u er tegen kan doen en juist niet mag doen.

Massale overlast

Mensen met groene vingers zitten met de handen in het haar, want de slijmerige beestje vreten alle planten kaal. Maar ook op fietspaden moet je vaak slalommend om de beestjes heen manoeuvreren om geen massamoordenaar te zijn aan het eind van het fietspad. Je kunt gerust spreken van een naaktslakkenplaag. Loop ’s morgens vroeg of ’s avonds na de schemering je tuin en de kans is groot dat je er een paar of enkele tientallen tegenkomt.

Vochtig weer ideaal voor slakken

Hoe kan het dat het er dit jaar zo ontzettend veel te zien zijn? Het heeft alles te maken met het weer en met name de grote hoeveelheid regen die dit voorjaar is gevallen. Als er geen water en vocht is, dan verstoppen de naaktslakken zich graven zich in de grond in. Daar waar mensen juist naar buiten gaan als de zon schijnt en lekker warm weer is komen naaktslakken juist tevoorschijn bij regen omdat ze zijn gek op een vochtige omgeving. Door de vele regen is er een hoge waterstand, waardoor het nu ideaal voor ze is om boven de grond te komen. Klimaatverandering zoals mildere winters en nattere zomers, kunnen er dus voor zorgen dat naaktslakken beter overleven en zich sneller voortplanten. Dit kan resulteren in een grotere populatie. Door de klimaatverandering lijkt er dus geen ontkomen aan de slijmerige slakken.

Vijfhonderd eitjes

Naaktslakken zijn hermafrodiet oftewel ze hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Dit betekent dat ze zichzelf kunnen bevruchten en dus in staat zijn om zichzelf te reproduceren. Het is echter ook mogelijk dat ze met een andere naaktslak paren om zich voort te planten. Als je weet dat één slak gedurende drie perioden in het jaar ruim vijfhonderd eitjes legt en dat die nu allemaal zijn uitgekomen en gezellig naar boven komen is de slakkenplaag wel verklaarbaar. Tel daar nog eens bij op dat er een sterke afname is van hun natuurlijke vijanden zoals egels, vogels, en bepaalde insecten dan is 1+1 twee! Deze vijanden hielpen ons normaal gesproken om de slakkenpopulatie onder controle te houden. Nu staan wij mensen er alleen voor om de over populatie in te dammen.

Slakken zijn nuttig

Er is veel onwetendheid over slakken en mensen zien het beestje louter als vijand die op oorlogspad is in hun tuin. Maar zijn slakken ook nog ergens goed voor? Jazeker wel want slakken spelen een veelzijdige rol in ecosystemen. Ze maken deel uit van de voedselketen en dragen bij aan de biodiversiteit. Slakken zijn een belangrijke voedselbron voor veel dieren, waaronder vogels, egels, kikkers, en bepaalde insecten. Slakken zijn perfecte afvalverwerkers, ze eten afval, bladresten, algen, schimmels, paddenstoelen en zelfs poep. Zo helpen zij bij het afbreken van dood organisch materiaal Dit proces verrijkt de bodem met voedingsstoffen en bevordert de gezondheid van het ecosysteem.. Bovendien zijn het ook goede grondwerkers en door hun graafactiviteiten beluchten slakken de bodem, wat de waterinfiltratie en wortelgroei bevordert.

Ook schadelijk

Slakken kunnen echter ook aanzienlijke schade aanrichten aan tuinplanten, bloemen en landbouwgewassen. Ze voeden zich met bladeren, stengels, en vruchten, wat kan leiden tot economische verliezen. Sommige slakken kunnen ook parasieten en ziekteverwekkers bij zich dragen die schadelijk zijn voor mensen, huisdieren en vee. En u wilt natuurlijk niet honderden naaktslakken in uw tuin hebben die slipgevaar veroorzaken.

Hoe te bestrijden?

Een belangrijke vraag die er dan bij veel mensen nu opkomt is hoe bestrijden we deze slijmerds. Sommige soorten slakken kan je eten en dat zou dus een oplossing kunnen zijn. Echter de naaktslak is geen aanrader op het menu om bij een lekker rood wijntje op te peuzelen. Maar wat moeten we dan doen om van ze af te komen?

Wat je niet moet en mag doen

Laten we beginnen wat u vooral niet moet en zelfs niet mag doen. Strooi geen zout op het diertje. De slak wordt dan langzaam weggevreten. Uiteindelijk blijft er een hoop groen slijm over. Het strooien van zout over een slak kan worden gezien als onnodig lijden. Dit kan worden beschouwd als dierenmishandeling onder de Wet Dieren. Het strooien met anti-slakkenkorrels, Gif, Azijn, Roundup, vlooienbanden, het wordt zoveel gebruikt dat niet alleen de vijanden, maar ook hun natuurlijke bestrijders worden gedood. Gebruik nooit gif of zout tegen slakken. Het is dieronvriendelijk. Zelfs biologische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor veel soorten bodemleven.

Zonde van het bier

Een zogenaamde bierval is tegenwoordig ook erg populair. Mensen zetten dan een pot met bier in de tuin en is dat een geur die slakken aantrekt. De slakken kruipen in de val en verdrinken. Ook doodsteken met een satéprikker komt voor. Dat is allemaal niet zo aardig en bovendien zonde van uw biertje en een stokje naaktslak op de BBQ is geen aanrader. Biervallen of doodsteken is bovendien erg dieronvriendelijk en zout is martelen. Wilt u dit niet op uw geweten hebben niet doen dus!

Wat je wel kan doen

Het beste is een natuurlijke tuin maken, waar de egel, kikkers, padden, loopkevers, sommige spinnen, hagedissen, merel, lijster, ekster, spreeuw, kippen en zelfs de mol of een ringslang, zich thuis voelen. Dit levert u een legertje natuurlijke slakkenbestrijders op, sommigen eten de slakken, anderen de eitjes. Maar waarschijnlijk vindt niet iedereen dit een goed idee. Dan blijven er nog een paar simpele dingen over. Slakken hebben een hekel aan een scherpe ondergrond dus leg rond gevoelige planten een laagje schelpen, scherpe steentjes of eierschalen. Een hele simpele manier om van je slakken af te komen is door de slakken in de avond of vroeg in de morgen op te rapen en ze ergens uitzetten in een natuurlijke omgeving. Of gewoon wachten tot de zon gaat schijnen en ze zich vanzelf wel weer verstoppen.

We weten niet echt of u met dit artikel geholpen bent, maar u weet nu in ieder geval hoe de vork in de steel zit of beter waarom de naaktslak massaal in u tuin zit!

Foto: aangeleverd