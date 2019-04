Na een lange strijd krijgt Mijdrecht dan eindelijk ‘haar’ Hoogvliet

Mijdrecht – Op woensdag 17 april om 8.00 uur opent Hoogvliet de deuren van haar splinternieuwe supermarkt aan de Kerkvaart in Mijdrecht; Mijdrecht heeft er lang op moeten wachten, maar het geduld wordt eindelijk beloond. Al in 2005 werden de eerste plannen van Hoogvliet voor een supermarkt in Mijdrecht bekendgemaakt. Maar helaas hielden diverse bezwaarschriften van omwonenden de zaak tegen. Na diverse wijzigingen van plannen ging dan toch vorig jaar de kogel door de kerk en kon de bouw beginnen. In deze nieuwe Hoogvliet supermarkt van 1.400 m2 vindt de klant vers brood en gebak, verse groenten en fruit, kaas, vleeswaren, vlees, zuivel en diepvries, een ruim assortiment aan kruidenierswaren en een slijterij. In de wijnhoek vindt de klant topwijnen voor de laagste prijs. Met verse traiteurmaaltijden, verse pizza’s, gegrilde kip, snacks en spareribs en gekoelde dranken speelt Hoogvliet in op de behoefte aan gemak en snelle maaltijden. Hoogvliet zorgt ervoor dat klanten prettig en overzichtelijk kunnen winkelen, voor de allerlaagste prijs en met de scherpste aanbiedingen in de regio. Voor de kinderen zijn er poppentheaters, kinderwinkelwagens en een klimtoestel en iedere klant kan tijdens het boodschappen doen genieten van een gratis kopje koffie, dat ook aan de koffietafel in de winkel genuttigd kan worden.

Handscanner

Klanten kunnen in de nieuwe winkel gebruik maken van handscanners voor extra snel boodschappen doen: de producten blijven in de tas en hoeven bij de kassa niet op de kassaband gelegd te worden. De versafdelingen van deze supermarkt zijn uitgerust met houten frames en digitale reclameborden. Parkeren kan op de ruime parkeerplaats (met 80 parkeerplekken) naast de winkel en is de eerste twee uur gratis (met parkeerschijf) voor Hoogvliet-klanten. Ook aan de fietsende klant is gedacht, want in de fietsenstalling zijn zes oplaadpunten voor elektrische fietsen. Op het dak van de supermarkt wekken 566 zonnepanelen energie op. Het verkleinen van de klimaatimpact is een belangrijk onderdeel van de mvo-strategie van Hoogvliet.

Online boodschappen doen

Wie houdt van gemak of zelf niet in staat is om naar de supermarkt te gaan, kan de boodschappen online bestellen en thuis laten bezorgen. Met thuisbezorging op maar liefst zes dagen in de week, keuze uit verschillende tijdsblokken, een online assortiment van meer dan 10.000 producten en ruim 100 wekelijkse aanbiedingen biedt Hoogvliet meer dan alleen het gemak van boodschappen aan huis. De klant geniet van dezelfde lage prijzen als in de winkel en van vele extra’s. Online bestellen kan via hoogvliet.com of met de handige app.

Archeologische vondsten

Op het bouwterrein zijn vele bijzondere archeologische vondsten gedaan. Een deel daarvan wordt tentoongesteld in drie vitrinekasten bij de klantenservice. Zowel klanten als passanten kunnen de vondsten zo aanschouwen.

Openingsactiviteiten De opening van de nieuwe supermarkt van Hoogvliet wordt gevierd met feestelijke activiteiten en spectaculaire openingsaanbiedingen. De gehele openingsweek (woensdag 17 t/m dinsdag 23 april) ontvangen de klanten bij besteding vanaf € 50,00 aan boodschappen € 10,00 korting. Op de openingsdag worden de eerste 500 klanten bij besteding van € 15,00 getrakteerd op een heerlijke chocoladecake. Bij de pannenkoekkraam voor de winkel worden op woensdag 17 april van 12.00 tot 17.00 uur gratis pannenkoeken met het Hoogvliet-logo uitgedeeld