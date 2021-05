Na bijna 2 jaar weer Trade Fair Aalsmeer

Aalsmeer – In de sierteeltsector kijkt iedereen ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten en te inspireren met de laatste ontwikkelingen in het sierteeltassortiment. Digitaal weten de bedrijven elkaar te vinden, maar er is een grote behoefte aan om elkaar echt weer te ontmoeten en de producten te zien, te ruiken en te voelen. De organisatie van de Trade Fair Aalsmeer is er klaar voor om dat allemaal te faciliteren van 3 tot en met 5 november 2021.

In de eerste week van november opent Royal FloraHolland haar deuren om de internationale vakbezoeker te ontvangen. Er zullen maatregelen getroffen worden die nodig zijn om dit veilig te doen.

De inschrijving voor exposanten loopt tot 1 juni aanstaande. Deze is open voor leden en aanvoerders van Royal FloraHolland, veredelaars en leveranciers van producten die direct aan het sierteeltproduct worden toegevoegd, zoals sierpotten, hoezen en steeketiketten. Alle informatie is te vinden op www.tradefairaalsmeer.com

De Trade Fair Aalsmeer is een internationale sierteeltbeurs met meer dan 600 exposanten en 18.000 internationale bezoekers die jaarlijks in november in wordt georganiseerd.

Bron en foto: Royal FloraHolland