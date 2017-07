N401 bij Kockengen krijgt zonnepanelen

De Ronde Venen – Autorijden over een wegdek van zonnepanelen. Verre toekomst? Niet als het aan de provincie Utrecht en BAM infra ligt. De planning is om in dit najaar te starten met een innovatief proefproject op de provinciale weg N401 bij Kockengen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Op de hoofdrijbaan van de N401 wordt een zonnepanelenmat met beschermlaag bevestigd op het wegdek. De zonnepanelen zijn daardoor bestand tegen zware voertuigen en zijn geschikt voor drukke wegen waar dagelijks meer dan 10.000 voertuigen gebruik van maken.

De energiemat wordt aangebracht op één rijstrook over een lengte van 20 meter met een totaal oppervlak van 50 vierkante meter. De proef duurt 2 jaar. BAM infra en de provincie willen met dit proefproject het Franse product Wattway testen op het rendement van de zonnepanelen en het effect op de gebruikte materialen bij toepassing op een drukke weg. Ook wordt onderzocht of de zonnecellenmat leidt tot minder onderhoud aan het asfalt en de mogelijkheid om in de toekomst met de opgewekte energie de weg – over het jaar genomen – energieneutraal te verwarmen, zodat gladheidsbestrijding niet meer nodig is of kan worden beperkt.

Voordelen

Zonnepanelen op het wegdek is een innovatie. Als dit proefproject leidt tot een positieve uitkomst, dan kan dit product een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verduurzamen van de provinciale infrastructuur. Bijkomende voordelen van het opwekken van elektrische energie via het wegdek zijn dat het landschap niet wordt aangetast en dat gladheidsbestrijding met het gebruik van pekel (zout) goeddeels overbodig wordt en dat is weer een pré voor het milieu. De proef met Wattway vindt op dezelfde weg plaats als de proef om met bermplanten elektriciteit uit planten op te wekken (plant-E). Beide projecten leveren een bijdrage aan de energieagenda van de provincie Utrecht.