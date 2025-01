‘Muze in Meervoud’, een heel bijzonder zondagmiddagconcert

Mijdrecht – Wilnis – Ook in 2025 bent u op de tweede zondag van de maand om 15.00 uur welkom in de Johannes de Doperkerk, aan het Driehuisplein te Mijdrecht/Wilnis voor exclusieve concerten. Op 12 januari is het alweer zover. Deze keer zal de combinatie van twee kunstvormen u verrassen: orgelmuziek en schilderkunst zullen samengaan. Het orgel speelt vanzelfsprekend een grote rol met Stephan van de Wijgert aan de klavieren. Kunstschilder Ingrid Jansen laat u, geïnspireerd door de orgelmuziek, getuige zijn van een geweldig scheppingsproces in verf. Bij dit concert met drie langere muziekstukken van diverse componisten zal zij ‘live’ drie schilderijen maken. En, de gebruikelijke formule wordt voortgezet: na afloop van het concert een drankje in de S.e.T. Residentie en de deurcollecte voor een goed doel. Deze keer is dat Inloophuis ’t Anker, dat een ontmoetingsplaats is voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen. Tot zondag 12 januari: iedereen is van harte welkom!

Foto’s zijn aangeleverd.