Muurschildering voor De Blauwe Beugel

Rijsenhout – Sinds kort sieren op de muur van IJsclub De Blauwe Beugel vrolijk in het blauw geklede schaatsers. De vijf bij twee en halve meter grote muurschildering is ontworpen en gemaakt door de Kudelstaartse graffiti kunstenaar Sander Bosman.

IJsclub De Blauwe Beugel heeft inmiddels wel een mythische klank in Aalsmeer, in ieder geval een lange geschiedenis met mooie verhalen, want wie heeft daar niet leren schaatsen? In 1929 opgericht en uitgegroeid tot een begrip dat verder reikt dan de regio. Ondanks dat er de laatste tijd maar weinig ijs is – dit jaar kon er één dag op de eigen landijsbaan geschaatst worden – is het toch een zeer actieve club. “Onze grote kracht is de individuele benadering. Wij delen de groepen zo in dat iedere sportliefhebber hier kan trainen op eigen niveau.” Naast het wedstrijd schaatsen zijn er nu ook looptrainingen en kunnen de sporters zich verder bekwamen in het wielrennen en skeeleren.

Eigen gezicht

Het was Ed Vink algemeen bestuurslid en vice voorzitter van de IJsclub De Blauwe Beugel die het gebouw dat dienst doet als kleedruimte en kantine wat meer ‘een eigen gezicht’ wilde geven. De bekladde muur maakte een armoedige indruk die niets te maken had met alle sportieve activiteiten die rond en in het gebouw plaats vinden. Dat moest dus anders worden maar hoe? Jeroen Bosman wist meteen iemand die daar wel voor kon zorgen; zijn neef Sander van Lak aan Alles!

De in de grafftitiwereld bekende kunstenaar maakte wat schetsen die werden goedgekeurd, er werd een gulle sponsor gevonden en zo kon Sander enkele maanden later aan de slag. De muur werd bewerkt met een speciale grondlaag en vervolgens kwamen de spuitbussen er aan te pas. Het is telkens weer een feest om Sander aan het werk te zien. In kalme beweging worden letters – of zoals nu – de figuren zo verbeeld dat het levende wezens lijken die kracht uitstralen en plezier hebben in hun sport. Tijdens zijn werk kan Sander altijd rekenen op veel bekijks, dat was nu niet anders. positieve reacties kwamen er van sporters en honden-uitlaters.

Het eindresultaat is misschien nog wel mooier geworden dan men zich had voorgesteld. Het is een zeer geslaagde eerste aanzet om het totale park – waarvan de Blauwe Beugel deel uit maakt – meer allure te geven. Door de muurschildering van Sander Bosman heeft het gebouw in ieder geval een monumentale uitstraling gekregen.

Janna van Zon