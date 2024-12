Musicaltheater Pooppies

Mijdrecht – Op de avond van 13 december heeft Stichting Musicaltheater Poppies de musical ‘Scrooge’ opgevoerd in de Janskerk te Mijdrecht. In de musical volgen we de gierige Scrooge, die alleen oog heeft voor geld en materialisme. Zijn leven verandert echter dramatisch wanneer hij bezoek krijgt van de geest van zijn overleden vriend Marley, samen met drie andere geesten. Deze geesten tonen Scrooge de gevolgen van zijn daden en de impact van zijn hebzucht op zichzelf en anderen. De boodschap van de musical is duidelijk: het is nooit te laat om te veranderen en de waarde van medemenselijkheid te omarmen.

Het was een geweldige avond met een bijzondere uitvoering van ‘Scrooge’! Het is altijd mooi om te zien hoe klassiekers, zoals het kerstverhaal van Charles Dickens, een nieuwe en humorvolle draai krijgen, vooral door een lokale theatergroep. De combinatie van creatief toneelspel, eigentijdse zang en humor maakten het ongetwijfeld tot een unieke ervaring voor het publiek. Bovendien is het prachtig dat de opbrengst van deze voorstelling ten goede komt aan De Voedselbank De Ronde Venen, wat de uitvoering nog betekenisvoller maakt.

Na afloop bedankte het publiek de acteurs en zangers met een daverend applaus. De opbrengst voor de Voedselbank bedraagt maar liefst € 750,– en de cheque werd door ‘Scrooge’ (Joey van Walraven) persoonlijk overhandigd aan Willem van den Bruinhorst, Voorzitter van Voedselbank De Ronde Venen. Deze fantastische donatie is zeer welkom want in deze tijden van stijgende kosten is het belangrijker dan ooit om elkaar te steunen. Heel veel dank aan allen die aan dit hartverwarmende initiatief hebben deelgenomen.

Foto is aangeleverd.