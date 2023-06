Music in the Air: Hans Millenaar (Hucksters)

Door Joke van der Zee

Rijsenhout – ‘Music in the Air’ is bedoeld om ‘gewone mensen’ te vragen naar wat muziek voor hen betekent, want ook als je niet in een band zit of anderszins professioneel met muziek bezig bent, kan het wel álles voor je betekenen. Je bent super-fan van een bepaalde band, je bent uit een dal gekropen met hulp van je favoriete muziek of je krijgt er gewoon onwijs veel energie van. Dat laatste geldt zeker voor Hans Millenaar. Ja, hij maakt al jarenlang deel uit van allerlei bands, waarvan de Hucksters de bekendste is, en nee, onbekend is hij ook niet als voorman van die band. En in het voorprogramma van De Dijk spelen is ook echt niet gewoon. Maar… toch is Hans een gewone kerel, die niets opheeft met verering of gedweep. Hij zegt: “Niets hoogdravends hoor, wij zijn ook maar gewoon een bandje!” Dus past hij prima bij de insteek ‘gewone mensen en muziek’. Overigens transformeert hij eenmaal op een podium wel totaal. “Het is niet dat ik dan een rol speel of zo, nee, ik ga gewoon helemaal ‘op’ in de muziek, ik ga er helemaal in!” Tijd voor een gesprekje met deze hardwerkende, muziekminnende ‘familyman’.

Feest

Want er moet ook gewoon gewerkt worden en dat doet Hans trouwens met veel plezier. “Ik werk bij ‘Bruinsma Natuurlijk’ (De Kwakel). Ben daar ruim 30 jaar geleden begonnen, destijds nog aan de Oosteinderweg, en verzorgde het onderhoud van grote planten die zij bij bedrijven en kantoren hebben staan. Ik ging langs bij klanten en deed ook de verkoop.” Hij klom op naar teamleider en lid van het management. Werk, muziek en privé, is dat te combineren? “Ik moet zeggen: de agenda loopt weer aardig vol maar het is niet zo gek meer als vroeger. We treden zo’n eens per maand op en rondom feestdagen.” En feest is het altijd, als de Hucksters staan geprogrammeerd. De gitaarband, die bekende rock-covers speelt, benadert bijna altijd volledig de oorspronkelijke uitvoering van de hits die ze spelen. Een feest der herkenning. Daarnaast komt er echt een ontlading vrij op het podium en die zorgt ervoor dat het publiek uit z’n dak gaat. Mission accomplished. Je vraagt je verbaasd af hoe het zó gemakkelijk kan gaan! Maar hier gaan drie decennia aan vooraf.

Vroeger

De Hucksters bestaan namelijk 30 jaar. Tijd voor een tijdlijn. Het begon in Oude Meer, ruim 60 jaar geleden. Toen Hans opgroeide was muziek al snel belangrijk voor hem. “Ik kreeg de gitaar van mijn broer, die er niets mee deed. Het trok me altijd al aan, muziek én muzikanten. Ik wilde hen zijn en doen wat zij deden, vroeger op de club kroop ik in de rol van Thijs van Leer (o.a. Focus) en bouwde ook eens een heus drumstel. Ik leerde mezelf gitaarspelen.” Als autodidact zocht Hans al snel contact met gelijkgestemden, zoals dat gaat en richtte met Bert van Oudenaren een bandje op.

Hans: “Het begon allemaal met de Osier City Band. We waren een jaar of 15. Ik weet het nog goed, ons eerste optreden was in De Lente in Oude Meer. En ook memorabel was ons optreden op Nieuwjaarsdag destijds in de Oude Veiling. Spannend!” Het bleek de opmaat naar andere samenstellingen. Grappig genoeg kwam er ook een Nederlandstalige ‘periode’. “Ja, dat was de groep ‘Waarom Daarom’. We maakten zelf nummers, Nederlandstalig, en trokken langs jeugdhonken bijvoorbeeld. Dan zit er een man of vijf, misschien wel met volle aandacht maar toch is dit niets voor mij.” Liever wil hij met ‘stomende rockmuziek’ de zaal plat spelen. Of dat nu voor een grote groep mensen is of een intiemere setting in een kroeg. “Hoe meer mensen, hoe beter!” Terwijl de meeste muzikanten misschien enigszins gespannen voor een groot publiek staan, gaat dat – zoals gezegd – voor Hans niet op. “Ik excelleer dan juist, haha.” Dat zou later nog goed uitkomen tijdens concerten in voorprogramma’s van bekende bands.

Joppe, Dorus en Ava Gardner

Na het kortstondige Hollandstalige avontuur werd het pad naar de Hucksters als vanzelf geplaveid. Er volgde nog ‘Bad Habbit’ met optredens bijvoorbeeld op het podium over de gracht bij ‘de Bastille’ in Amsterdam. En toen werd het 1993. “In Hoofddorp maakte ik muziek op een feest van een vriend, waar Dorus van Joppe ook aanwezig was. Vlak daarna vroeg hij of we op zondagmiddag in Joppe wilden spelen, live. Dat werd in die dagen nog helemaal niet gedaan op de zondag. Dus dat gingen we doen. Ons duo had geen naam maar Dorus verzon ‘The Hucksters’, (‘straatventers’). Komt zo: Gitarist André en ik zaten in een bandje ‘Ava Gardner’ naar de beroemde actrice uit de jaren vijftig die een hoofdrol had in de film The Hucksters. Anyway, dit groeide uit tot een soort jam-band met telkens andere gasten. We speelden onder meer nummers van Bob Dylan, Neil Young, Creedence Clearwater Revival, dat soort werk. Hier werd de basis gelegd voor het in 1993 opgerichte The Hucksters. (Destijds nog met ‘The’, het lidwoord dat er later afgehaald is).” Hans legde zich meer en meer op zingen toe en bandleden wisselden nog wel eens in die jaren, maar de kern bleef altijd bestaan. In 30 jaar tijd waren er veel hoogtepunten, bandjesavonden, voorprogramma’s bij De Dijk, Bløf, Rowen Heze, Intwine en Golden Earring. De Hucksters toerden door het land. De enige rode draad was en is: “We willen gewoon muziek maken!” Er kwam een mooie website die ook de complete set-list laat zien, van elke cover die ooit gespeeld is. “Er worden ook continu nummers toegevoegd, er is inbreng van iedereen. Democratisch dus, en ieder van ons zingt ook.”

Gimmick

Die ‘ieder’ zijn de bandleden: Michael op gitaar, Ed op bas, Ron op drums en zoon Remco, eveneens op gitaar. “Ja, leuk natuurlijk dat hij deel uitmaakt van onze band. Overigens zingt mijn dochter Lisa ook, maar dan op eigen gelegenheid. Ben trots op zulke getalenteerde kinderen!” In 30 jaar maak je wat mee en dit is voor Hans natuurlijk niet anders. Naast muziek ‘rockten’ de outfits van de groep ook. Zo was er een tijd dat de bandleden met Palestijnse doeken om het hoofd speelden. “Dat was een gimmick maar op een gegeven moment was het afgelopen. Zeker toen Huub van der Lubbe opmerkte: Hé, de Bandanaband!” Een andere hilarische opmerking: “Mijn ouders kwamen eens kijken naar een soundcheck die we deden. Met gescheurde broeken en lange haren natuurlijk. Ma verbouwereerd: “Ga je zó optreden?”

Verdrietig was het overlijden van vroegere bandleden, toetsenist Gerrit vorig jaar en zeer recent ook André, de eerste Hucksters-gitarist.

Bandjesavond

Tussen vele optredens, opnames, cd’s en een live registratie op dvd waren de Bandjesavonden in Aalsmeer altijd een waar hoogtepunt. “Berucht was die ene keer op het Raadhuisplein waar we een groot rond podium hadden dat midden op het plein tussen het publiek stond. Hans vertelt het met een ‘big smile’. Want? “Ik kan verklappen dat we dit jaar ook zoiets gaan doen, op Bandjesavond, zaterdag 24 juni. Daar vieren wij officieel ons 30-jarig bestaan!” De Hucksters kunnen een nieuw hoogtepunt aan hun bestaan toevoegen. Nog iets te wensen? “Het klinkt misschien oubollig maar ik voel me een gezegend mens!”