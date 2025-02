Music in the Air (90): Theo Griekspoor

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse organist Theo Griekspoor moest huilen toen hij op driejarige leeftijd orgelmuziek hoorde op de radio. Uiteindelijk werd hij zelf organist.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Theo?

“Muziek is voor mij een belangrijk bestanddeel voor alles wie en wat ik nu ben. Ik beschouw muziek als een soort taal die door veel mensen wordt verstaan, zie de reacties van mensen bij het horen van muziek, ze ervaren verdriet, emoties, neiging zich te willen bewegen, (dansen), vreugde uitingen enz. Mij kan het horen van muziek aansporen tot het zelf maken ervan.”

En wat deed jou bewegen om zelf muziek te gaan maken?

“De eerste tekenen bij mij dat ik gevoelig was voor muziek begonnen zo‘n beetje toen ik drie jaar was. Wanneer mijn vader de radio aanzette om naar muziek te luisteren, gebeurde het regelmatig dat er ook orgelmuziek werd uitgezonden. Bij het horen van die orgelgeluiden begon ik steevast te huilen. De klanken van het orgel deden kennelijk zoveel bij mij dat ik dat niet goed kon verdragen. Ik denk dat de gevoeligheid voor muziek daar een beetje begon, ik ben dus ook organist geworden. Toen ik eenmaal wat bewuster naar muziek ging luisteren hoorde ik het orgelwerk van componist César Franck, dat deed zo veel met mij dat dit de basis heeft gelegd waarop ik ben gaan voortbouwen.”

Bespeel je ook andere instrumenten?

“Het instrument van mijn keuze is, (bijna logisch te noemen), het orgel, daarnaast speel ik ook graag en vaak piano. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat koren, ensembles, solisten enz. zich meestal laten begeleiden door de piano. Op dit moment breng ik daar nu wel enige transparantie in, en probeer ik mijn agenda wat overzichtelijker te houden. Wel heb ik een vaste samenwerking met bijvoorbeeld de fluitiste Moniek Eigenhuis, vrouwenensemble Davanti en de Aalsmeerse zangeressen Carin Bremer en Wilma Schoenmaker. De samenwerking met hen is heel prettig en we treden met een zekere regelmaat op.”

Heb je nog bijzondere optredens gehad?

“Wat op mij veel indruk heeft gemaakt was een concert met Aalsmeers mannenkoor Con Amore in de Notre Dame in Reims. Een concert waarbij zo’n 1500 of 1600 belangstellenden waren. Als je op die plek, achter een mooi orgel Het koor mag begeleiden, met mooie muziek, ook van César Franck, jawel, dat is Kippenvelwerk!”

Wat zijn jouw plannen voor de komende tijd?

“Op dit moment speel ik nog steeds in drie vaste kerken als kerkorganist, Open Hofkerk Aalsmeer, PKN kerk in Nieuwveen en de PG in Hazerswoude. Verder nog wat uitvoeringen hier en daar en ik schrijf orgelmuziek, waarvoor ik een goede uitgever heb die dat voor mij drukt.”

Heb je nog een mooie muzikale herinnering die jou is bijgebleven?

“Een mooie herinnering zijn de vele orgelconcoursen waaraan ik meedeed, en veel van leerde. Als je op zo’n machtig orgel als b.v. de St. Bavokerk in Haarlem mooie orgelwerken speelt, en ook nog wint, dat was kicken zeg maar!”

Huil je nog steeds bij het horen van orgelmuziek?

“Haha, nee hoor, gelukkig niet meer, anders zou ik wat afjanken!”

Foto: Anneke Griekspoor.