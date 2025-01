Music in the Air (86): André Alderden

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – André Alderden woont aan de Uiterweg te Aalsmeer en werkt in de tropische potplanten. Na afronding van de R.M.T.S in Aalsmeer (middenstandsdiploma) is hij potplantenkweker geworden. André’s grootste hobby is gitaarspelen en muziek maken in een groep. Gitaarspelen en muziek maken is dé grote uitlaatklep waar hij op zijn 14e mee begonnen is.

Welke bands speelde je in?

“De eerste band was met vrienden waar ik mee op bindingkamp ging. Op mijn 16e is The Whatts opgericht, daarna Livin’ at A, De Als je maar van de straatband, Elf=GraceBand en twee bands die een bepaalde artiest coverden: Mac Jigger, met Rolling Stones Covers en Lee Roud, die covers speelde van Lou Reed en David Bowie. Nu speel ik in de akoestische band Groos.”

Hoe is dat begonnen, je liefde voor muziek?

“Op mijn 14e hoorde ik rock-‘n-roll muziek en dat wilde ik ook leren spelen op een gitaar. Voor mijn verjaardag kreeg ik een Spaanse gitaar, ik kocht verschillende boeken met gitaarakkoorden en toen: gas en gaan! Ben ook veel met andere mensen muziek gaan maken: zo leer je het nog sneller. Al snel kocht ik ook een elektrische gitaar en dan komt de rock en blues helemaal tot leven.”

Wat is voor jou een bijzondere muziekherinnering?

“De jaren 1978 t/m 1983 speelde ik in The Whatts samen met Peter Geleijn, George van Es en Luuk van de Polder. Luuk was een groot talent op zijn gitaar, de Gibson ES 335. Hij overleed in 1983 aan leukemie. In 2008 heb ik de Gibson ES 335 van Luuk kunnen overnemen van Anneke van de Polder, de zus van Luuk. Wat bleek: mijn Gibson The Paul waar ik toen in The Whatts mee speelde had hetzelfde bouwjaar en dezelfde productiedag. Alleen waren ze niet in dezelfde fabriek gemaakt. Wij besloten dat het zo heeft moeten zijn.

De gitaar is weer tot leven geroepen en doet nog steeds haar best.”

André Alderden, op de foto uiterst links in de band Groos. (Eigen foto).