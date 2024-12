Music in the Air (80): Demi Aartse

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De in Noordwijkerhout wonende Demi Aartse speelt in de Aalsmeerse bands ‘Five Fools Live’ en ‘Berend Bandje’.

Wat doet muziek met jou, Demi?

“Muziek is de rode draad in mijn leven. Het is mijn grootste hobby en ook nog eens mijn werk! Toen ik zestien jaar was, koos ik voor het vak muziek op de middelbare school. Ik haalde veel plezier uit de lessen in de onderbouw en wilde hier wel verder mee in de bovenbouw. Deze keuze was ook op aanraden van mijn fijne muziekdocenten. Een groot deel van mijn familie speelde al in orkesten, dus ik vond het ook om deze reden heel leuk mijn muzikale kennis en kunde te gaan ontdekken.”

Bespeel je een instrument?

“Ik drum en ik zing. Ik koos ervoor om op drumles te gaan, dat leek mij echt heel tof. De lessen waren ontzettend leuk en al snel wilde ik meer. Ik kwam in mijn eerste bandje ‘The Manatees’ terecht. We maakten eigen muziek in de stijl van soft-rock. Ook gingen mijn lessen op de middelbare school door. Op school begon ik deel te nemen aan het Open Podium dat ieder jaar werd georganiseerd en deed ik mee aan overgangs- en eindexamenconcerten. Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open.

Het musiceren en het plezier daarin pakte uit op een manier die ik nooit had durven dromen. Ik deed in mijn examenjaar op de middelbare school auditie voor de opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en werd tot mijn grote verbazing aangenomen! Het bracht mij een aantal hele muzikale, gezellige en inspirerende jaren op deze prachtige school.

In 2023 ben ik afgestudeerd en kreeg ik direct de kans om het vak in te gaan. Inmiddels sta ik 5 dagen in de week voor de klas op het voortgezet onderwijs met het allermooiste vak om te mogen geven!”

En speel je nog steeds in een band?

“Ik speel in twee verschillende bandjes uit omgeving Aalsmeer. In de rockband ‘Five Fools Live’ vervul ik de rol van drummer en in jazzband ‘Berend Bandje‘ ben ik zangeres. In beide bands sta ik met ontzettend veel plezier op het podium!”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik hoop in de toekomst nog lang muziek te blijven maken en jonge mensen te inspireren om hetzelfde te doen.”

Demi – derde van links – in Five Fools Live (eigen foto).