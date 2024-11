Music in the Air (75): Lisa Millenaar

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – De appel valt nooit ver van de stam zegt men wel eens, dat geldt zeker voor de in Kudelstaart wonende Lisa Millenaar. Net zoals haar vader Hans zingt ook zij in een rockband.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Lisa?

“Muziek is heel belangrijk voor mij, ik luister elke dag muziek en voel er veel emotie bij, zowel blijheid als soms verdriet. Vooral mooie live muziek kan me heel erg raken.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek en door wie ben je beïnvloed?

“Ik denk dat ik me vanaf ongeveer 7-jarige leeftijd al bewust werd van muziek, en dat ik toen een beetje begon met zingen (vooral voor mezelf in mijn slaapkamer, haha). Het eerste optreden voor publiek was op mijn 16e, sinds die tijd ben ik er meer mee gaan doen en op zangles gegaan. Ik ging steeds meer zingen en had mijn eerste optredens, af en toe met mijn vader, en soms met andere muzikanten. Op mijn 20e zijn we het coverbandje ‘Clueless’ gestart, dat kwam voort uit de Band Brouwerij in de N201. We hebben veel leuke optredens gehad, vooral in Aalsmeer.

Ik werd beïnvloed door mijn vader, zijn rock coverband Hucksters bestaat al sinds ik geboren ben. Ik heb hier veel leuke herinneringen aan en vond het geweldig als ik mocht kijken bij optredens. Er werd thuis veel muziek gespeeld en geluisterd, dus dat krijg je dan ook mee.”

Bespeel je een instrument en waar doe je dat?

“Ik zing, en zit sinds een half jaar in de coverband ‘Five Fools Live’. We spelen allerlei covers, vooral rock, en treden sinds kort op! Momenteel ben ik lekker druk met Five Fools Live, maar soms maak ik muziek en treed ik ook op met andere muzikanten.”

Heb jij last van podiumvrees?

“Ik heb gelukkig geen podiumvrees! De eerste paar keren optreden is heel spannend, maar hoe meer je het doet hoe meer het went! Ook helpt het een hoop dat ik het gewoon ontzettend leuk vindt om te zingen, en dan is kunnen optreden geweldig!”

Heb je nog een leuke muzikale herinnering?

“Ik heb heel veel leuke muziekherinneringen maar als ik zou mogen kiezen is dat toch wel samen met mijn vader en broer op het podium staan. Ik vind het ontzettend mooi dat wij dezelfde passie delen.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik hoop in de toekomst nog meer optredens te kunnen doen met Five Fools Live en misschien ooit eigen nummers te maken met de band.”

(Foto door Robert van Spanje)