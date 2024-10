Music in the Air (70): Dorry Polderman-van der Weele 

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse Dorry Polderman-van der Weele zingt in het Aalsmeerse popkoor Soundsation. Door allerlei ontberingen wist Dorry steeds weer op te krabbelen dankzij de helende werking van muziek.

Hoe belangrijk is muziek voor jou?

“Muziek is alles, maar sinds de laatste vijftien jaar is het voor mij nog belangrijker geworden. Muziek werkt helend, het geeft mij een enorm houvast.”

Hoe kwam de muziek in jouw leven?

“Ik zong in een Katholiek kerkkoor in Aalsmeer en op de lagere school zong ik altijd in musicals. Bij mijn ouders was er ook altijd muziek aanwezig. Ik vond toen, en nu nog steeds, de muziek van o.a. The Eagles, Crosby Stills Nash & Young, The Bee Gees, The Birds, geweldig, vooral de meerstemmige zang spreekt mij erg aan. Ook hou ik van Franstalige muziek. En in ons gezin is er ook altijd muziek aanwezig, mijn zoon en dochter en mijn man zijn er dol op. Onze kinderen wonen nu in het buitenland maar wij communiceren o.a. ook via muziek met elkaar, zo van: “Welk nummer heb je nu weer beluisterd?”

Dorry zingt in het Aalsmeerse popkoor, Soundsation Aalsmeer; ze is een Mezzosopraan. Daarvoor was ze bij een ander Aalsmeers popkoor, het Alsmar Popkoor. In 2008 werd ze helaas ziek. “Er werd NMO, een Autoimmuunziekte vastgesteld bij mij, ik kreeg ontstekingen in mijn ruggenmerg en verloor het zicht in mijn rechteroog. Daardoor kon ik een tijd niet meer in het koor zingen. Er volgde revalidatie bij Reade aan de Overtoom in Amsterdam. Wat heel fijn was is dat daar ook een koor was waarin patiënten konden zingen, ik ging er meteen op. Dat gaf mij goede moed en afleiding. In 2011 kwam ik bij Soundation Aalsmeer.”

Vertel eens over Soundsation?

“Het koor heeft ongeveer 55 leden en we bestaan sinds 2010. Wij zingen nummers van o.a. Sting, Danny Vera, The Eagles, Toto, Aerosmith,Nena, Coldplay, Suzanne en Freek, Anouk, Justin Timberlake, Metallica. Wij repeteren in The Beach in Aalsmeer en we treden overal op. Zo hebben we in Paradiso Amsterdam gezongen tijdens de Korendagen in 2019. Door de coronacrisis moesten we stoppen. Toch kon ik blijven meezingen met ons koor via Zoom. Helaas kreeg ik covid dat uiteindelijk resulteerde in long covid en zingen met Zoom was gestopt bij het koor, dus kon ik niet meer meezingen wat heel erg moeilijk voor mij was. Mijn wereld werd heel erg klein. Maar ik hield contact met hen.

Ik ben ook dj bij Rozenholm in Aalsmeer waar ik sinds 2016 als vrijwilliger muziek draai voor de bewoners op elke maandag, heel leuk en dankbaar werk. Dat ben ik gaan doen omdat ik voor 100% arbeidsongeschikt ben geraakt door mijn ziekte. Ik zocht naar een nieuwe invulling in mijn leven.”

Dit jaar ben ik pas een paar maanden geleden voor het eerst weer begonnen met zingen bij Soundsation, ik ervaar het als een warm bad, ik had het koor zo gemist! De koorleden zijn altijd erg bezorgd om mij en is als een soort familie voor mij geworden. Er zijn mooie vriendschappen ontstaan. Optreden doe ik nog niet, ik moet eerst weer zelfvertrouwen krijgen. Soundsation kan trouwens nog wel wat heren gebruiken in het koor.”

Heb je nog een mooie muzikale muziekbeleving?

“Wat ik prachtig vind is dat ik de eerste vier regels solo mag zingen van het nummer ‘He ain’t heavy, he’s my brother’ van The Hollies. Deze regels gaan over mijn leven dat niet in een rechte lijn loopt maar waar veel bochten inzitten waarvan we niet weten waartoe die leiden, hoe toepasselijk…”

Foto: Optreden tijdens Korendag in Paradiso Amsterdam, Dorry in het midden achter de microfoon. (foto aangeleverd door Dorry Polderman).