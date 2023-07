Music in the Air (6) Tess Venema

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Ik kom binnen bij een jonge muzikante, Tess Venema, die zichzelf gitaar leerde spelen.

Wat betekent muziek voor jou, Tess?

“Muziek is altijd al heel belangrijk geweest voor mij, vooral toen ik een tijd in het ziekenhuis lag was het een houvast.”

Wanneer begon jij met muziek?

“Eigenlijk al vanaf dag één, bij mij geboorte dus. Mijn vader had een passie voor jaren 80 muziek en ik luisterde naar de muziek die hij toen draaide, zoals reggae maar ook Bruce Springsteen. Hij speelde ook gitaar. Toen ik kind was luisterde ik naar K3 en ook wel ‘Indie rock’. Mijn moeder speelt trouwens keyboards. In 2019 ontdekte ik de muziek van Simon de Wit (artiestennaam: Blanks) En toen ging ik zelf gitaar spelen, ik leerde het mijzelf.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door dus Simon de Wit (Blanks).

Bespeel je nog meer instrumenten?

“Naast gitaar zing ik, de basgitaar lukt ook en daarnaast een klein beetje op keyboards.”

Speel je in een band?

“Nee, ik speel solo, ik begeleid mijzelf op gitaar en zing mijn eigen nummers. Heb op school wel ooit in een groepje gespeeld. Ik heb nu tien nummers geschreven, in het Engels. Mijn muziek gaat over emoties die ik ervaar.”

Heb je nog anekdotes/verhalen voor ons?

“Ik luister al een aantal jaren naar Jasper Schalks (een Amsterdamse singer-songwriter) waar ik fan van ben en op een gegeven moment kregen we op school een nieuwe muziekdocent… en dat was hij dus! Dit jaar is hij weer onze docent. Hij heeft mij geïnspireerd om professioneler te worden. Ik wilde arts worden maar ik heb nu toch voor de muziek gekozen.”

Wat is jouw huidige situatie?

“Songs schrijven. Mijn stijl heeft blues- en Americana invloeden.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik hoop ooit op het podium te staan van P60 in Amstelveen. En op 27 juli ben ik te gast bij Radio Aalsmeer.”

En ik krijg zowaar een privé muziekoptreden van Tess. Ze laat mij enkele songs van haar zelf horen. Dat doet ze heel mooi, de akkoorden worden strak gespeeld en ze zingt prima.

Deze jonge talentvolle muzikante is goed op weg!

Foto aangeleverd.