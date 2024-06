Music in the Air (54): Jolanda van Tol-van As

Door Rein van der Zee

De Kwakel – Jolanda van Tol-van As uit De Kwakel hervond de liefde voor de muziek toen ze met haar ‘botenvrienden’ gezamenlijk gingen jammen. Dat pakte uit tot het oprichten van een muzikaal duo dat tijdens de coronacrisis overal ging optreden voor ouderen die zich alleen voelden.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Jolanda?

“Muziek is de helende pleister voor alles, brengt herinneringen naar boven, zorgt voor verbinding. Ik word wakker met muziek en dat hoor ik de hele dag.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door Dolly Parton, Willie Nelson, country algemeen, Elvis, blue grass muziek en verder heb ik een brede smaak.”

Bespeel je instrumenten?

“Vanaf mijn 10e jaar zat (moest!) ik een aantal jaar op orgel-les en toen ik 16 was kocht ik een gitaar. Ik leerde mezelf de belangrijkste akkoorden en ging in een ‘gospelgroepje’ spelen en zingen. Later verwaarloosde ik de muziek maar ging wel veel naar optredens van allerlei kleine bandjes. Daar kwam 6 jaar geleden verandering in toen ik naar een feest ging waar ik mijn ’botenvrienden’ trof. Alle boten aan elkaar gehaakt, er werd muziek gemaakt. Iedereen had zijn instrument mee van gitaar tot accordeon, wat te eten en te drinken, er werd gejamd en gezongen, het was een supersfeertje. Het begon weer te kriebelen… Ik leende een ukelele op dat moment en speelde mee. Hierna schafte ik een ukelele aan in de muziekwinkel. Het speelt anders dan een gitaar maar dankzij mijn gitaarervaring van vroeger pakte ik het snel op.

Tijdens de coronacrisis richtte ik samen met mijn vriendin Gemma de Rijk ‘Tutti Frutti’ op. Gemma zang en gitaar en ik zang en ukelele. We hebben contact opgenomen met de Zonnebloem of er ouderen waren die met Kerst alleen zaten. Aan de deur brachten we kerstliedjes en iedereen zong mee, ook de buurtjes! Even een beetje verlichting in donkere tijden… Daarna hebben we doorgepakt naar dagbestedingscentra in de buurt omdat we erg lol in hadden. Hier brengen we oud-Hollandse liedjes in de kring voor dementerenden en ouderen. Met muziekinstrumenten en voor ieder een gekke hoed, even terug in de tijd. De mensen leven helemaal op. We beginnen meestal met ‘bewegingsmuziek’ om de spieren en stembanden wat losser te maken en… eindigen we met een polonaise! We doen dit belangeloos, en vragen alleen een onkostenvergoeding.”

Heb je nog een muziek-anekdote?

“In 1994 vierden we onze bruiloft op het erf van mijn ouderlijke huis in een grote tent van 100m2. Het thema was Western. Er was zand gestort, er stonden cactussen en er waren strobalen en western decors. We hadden ook de Hobo String Band gevraagd, die kwamen een voor een maar speelden uiteindelijk met 11 man! Het werd een knalfeest! Geweldig.

Een ander bijzonder verhaal is dat over mijn pa, die helaas 7 jaar geleden is overleden. Laatst maakte ik kennis met zijn vroegere buurjongen en die vertelde dat mijn pa rond zijn 20e een gitaar wilde bouwen van het beste hout; perenhout. Nu stond er in de tuin van zijn andere buurman een perenboom… Mijn buurman vond het maar wat fijn dat mijn vader aanbood deze boom om te halen nu hij ‘ineens’ dood leek… Ik kende dit verhaal niet. Laat ik nou net de week daarvoor de schuur van mijn ouders opgeruimd hebben en die gitaar vinden! Die buurjongen (nu gitaarbouwer als hobby) vond het een eer het instrument op te knappen. Blijkt een steelguitar te zijn! Niet zo heel verrassend daar mijn vader een techneut in hart en nieren was en geen muzikant.”

En de toekomst?

“Lekker doorgaan met spelen en ik wil ook mijn kleinkinderen (sinds 1 week oma) laten kennismaken met muziek. Ik was directeur van kinderopvang Snoopy en ik vond het belangrijk muziek bij kinderen te stimuleren. Verder wil ik leren spelen op de steelguitar van mijn vader!

Foto: Duo Tutti Frutti met links Jolanda en rechts Gemma (foto aangeleverd.)