Music in the Air (41): Boxin’ the Vox

Door Rein van der Zee

De Kwakel – David Plasmeijer en Anne-Lotte Paymans uit De Kwakel vormen samen het Ierse folkduo Boxin’ the Vox.

Wat betekent muziek voor jullie?

Anne-Lotte: “Mijn hele leven werd al vroeg beheerst door muziek. Ik kon al zingen voordat ik kon praten.” David: “Ook ik ben mijn hele leven al gek van muziek.”

Door wie zijn jullie beïnvloed?

Anne-Lotte is door haar vader beïnvloed. “Hij is een goede zanger en zette op zondag muziek op van Melanie, The Beatles, Herman van Veen, Drs. P en Boudewijn de Groot. Wij zongen mee en pa nam ons op met zijn taperecorder. Op mijn negende begon ik gitaar te spelen. Ik ontdekte de Nederlandse kleinkunstmuziek zoals Acda en de Munnik en zangeres Melanie. Dat werd mijn muziek.” David is eveneens door zijn ouders in de muzieksfeer gekomen.“Mijn ouders hadden altijd de radio aan, mijn vader speelde trombone en mijn moeder zong; ik had een muzikale familie en mijn broers draaiden cd’s van U2 en The Simple Minds. Ik begon op m’n 9e jaar als slagwerker bij de fanfare en op mijn 17e wilde ik drummen maar ik ben met basgitaar begonnen en kon gelijk in een band spelen.”

Welke instrumenten bespelen jullie?

Anne-Lotte: “Akoestische gitaar en ik zing, daarnaast speel ik een beetje banjo, mandoline en ukelele. Eerst in ons duo Lot & Daaf dat later Boxin’ the Vox werd.”

David’s ‘lijstje’ is iets langer: banjo, luit, gitaar, basgitaar, slagwerk, mandoline, percussie en zang. “Ik speelde in de bands Quarterback (hardcore), Darkdayrising (metal) waar we ooit mee op Fields of Rock festival optraden met Metallica als hoofd-act! En in Bring on the Bloodshed (metal), Lot & Daaf en nu dus in Boxin’ the Vox.”

Vertel eens over Boxin’ the Vox en wat betekent de naam?

“Voordat we een duo werden bezochten we graag kastelen, daar zijn wij gek op. Ook in Ierland zijn we op ‘kastelentocht’ geweest. We kwamen bij een jamsessie terecht waar iedereen mocht meespelen en wij dus ook. Het is zo’n muzikaal land, in elk dorpje wordt wel muziek gemaakt met elkaar. Het was een geweldige ervaring en zo werden we verliefd op Ierland en de Ierse muziek. Daarna gingen we optreden als duo: eerst als Lot & Daaf en later werden we Boxin’ the Vox. Jaap Kwakman van de 3J’s waar wij het voorprogramma voor verzorgden als Lot & Daaf, vroeg ons waarom wij allebei gitaar speelden, waarom geen banjo of mandoline. Dat zijn mooie instrumenten voor de melodie. David is toen naar de muziekwinkel Stage Music gegaan en heeft een mandoline aangeschaft en zichzelf geleerd erop te spelen.”

Anne-Lotte: “De Ierse pub Mulligans (Amsterdam) is dé plek voor Ierse folk en wij konden daar in een pauzemoment iets laten horen. De eigenaresse was zo enthousiast dat ze aan ons vroeg of wij een avondvullend programma hadden. We zijn toen Boxin’ the Vox gestart. Het is een Ierse uitdrukking. Letterlijk betekent het: ‘boksen met de vos’. Wij zien het zo: we plukken de songs van anderen en maken er onze eigen versie van. In plaats van ‘fox’ hebben wij het over ‘vox’ dat staat voor vocals, oftewel: we boksen met onze stemmen.”

Leuke anekdotes?

“We hebben vorig jaar opgetreden in Ierland op het ‘Doolin Folk Festival’ in het kustplaatsje Doolin. Dat staat bekend om de traditionele Ierse folkmuziek. Het is moeilijk om als buitenlandse act daartussen te komen, maar het is ons toch gelukt en we hebben daar onze cd-presentatie gehouden. Het sloeg goed aan. Daarnaast zijn we met Boxin’ the Vox in Denemarken, Zweden, Duitsland, Italië, Schotland en Spanje. We hebben nu drie cd’s gemaakt in eigen beheer.”

Boxin’ the Vox treedt elke week op. Binnenkort wel op een erg speciale locatie kasteel Radboud in Medemblik (13 april).

Foto: St Patricks Wolfhound (The Wolfhound Haarlem).