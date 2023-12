Music in the Air (29): Marc-Philippe Verschuren￼

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Naast muziekles geven treedt Aalsmeerder Marc-Philippe Verschuren graag op met de band The Dynamic Gentlemen.

Wat betekent muziek voor jou?

“Muziek is liefde. Mijn absolute passie en uitlaatklep. Of om met de woorden van Nietzsche te spreken: “Without music, life would be a mistake.”

Wanneer begon je met muziek?

“Ik was negen jaar toen ik op pianoles mocht en 13 of 14 toen ik m’n eerste nummer schreef. Klonk voor geen meter, maar ik had er lol in. En het is wel de reden dat ik vele uren zingend achter de piano zat, zonder dat het voelde als oefenen.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Allereerst mijn ouders. In plaats van dat ik naar de oppas moest, mocht ik mee naar het popkoor waar zij toen zongen. Mijn vader speelde vroeger veel gitaar en schreef ook eigen werk.

Qua muzikale invloeden onder andere de eerdere werken van de Finse Rockband The Rasmus (bekend van In The Shadows), diverse musicals van componist Andrew Lloyd Webber (Jesus Christ Superstar, Phantom of the Opera).

Een groot inspirator en idool is Tim Minchin: pianist, zanger, componist, acteur, comedian en wannabe rockstar (zijn woorden). Hij is op relatief late leeftijd doorgebroken als muzikaal comedian, componeerde o.a. de musical Matilda en bracht in 2020 pas zijn eerste ‘serieuze’ soloalbum uit met nummers als ‘Talked Too Much, Stayed Too Long’. Tot slot luister ik al sinds ik me kan heugen graag naar de indie/folkband Dispatch met nummers als Steeples en The General als favorieten.”

Bespeel je muziekinstrumenten?

Piano, basgitaar, gitaar en ik zing graag. Ook drum ik een beetje. In mijn muziekstudio staan verder een didgeridoo, ukelele, keytar en cello, maar momenteel vooral ter decoratie.”

In een band of liever solo?

“Sporadisch speel ik solo, maar eigenlijk liever niet. Het is dan toch als muzikale omlijsting en dat is leuk voor een paar keer, maar er is weinig energie en interactie. Dan de band Dynamic Gentlemen met wie ik, in de huidige samenstelling, al zo’n 8 jaar speel. Dan is optreden heerlijk. Samen met de je bandleden c.q. vrienden en het publiek – bekenden en onbekenden – dansen, springen en drinken tot in de late uurtjes.

Sinds enige tijd spelen we ook akoestische sets die wat meer aansluiten op feesten en partijen en waar de focus ligt op de samenzang. Goed uitgevoerde meerstemmige zang vind ik tof. Als ik meer tijd had zou ik me graag aansluiten bij een a capella groep.”

Heb je nog een leuk verhaal of anekdote?

“Ja, op een zomeravond fietsten we na een dinertje met de gitarist en onze vriendinnen terug naar huis langs een weiland waar in het pikkedonker nog gerepeteerd werd. Goeie sound hadden die gasten. Na een kort praatje heb ik ook even mee gejamd waarna we contactgegevens uitwisselden. Twee jaar geleden zag ik z’n naam weer voorbijkomen als een van de schrijvers van het nummer ‘Ik ga zwemmen’. Niet mijn genre, wel humor.

Oja, en die keer dat we gevraagd werden te spelen in het gemeentehuis tijdens de nieuwjaarsreceptie. Later verscheen in de lokale pers een artikeltje waarin stond: “Na de officiële gebeurtenissen nam Dynamic Gentlemen het stokje over. En ‘dynamic’ werd het. Dit kwartet blies de aanwezigen bijna de burgerzaal uit!” Met daaronder een foto van een dame met haar vingers in de oren. Misschien niet helemaal de gehoopte reactie, maar we konden er wel om lachen.

Met muziek in je leven wordt het in ieder geval niet snel saai.”

Wat is je huidige situatie?

“Ik geef ruim 10 jaar muziekles aan jong en oud. Ik vind het mooi mijn passie te kunnen delen en het enthousiasme voor muziek over te dragen. Verder ben ik sinds 2 jaar vader en heb ik sindsdien een dag per week waarop ik niet lesgeef. Op deze dagen beland ik alsnog vaak met de kleine man achter een instrument. Dan zegt hij: “Papa drummen” en springt hij zelf achter een piano, of vice versa. Hopelijk vind ik op termijn weer wat meer tijd voor componeren en wellicht het uitbrengen van muziek.”

Foto: Marc-Philippe zingt in de band Dynamic Gentlemen (foto aangeleverd).