Music in the Air (18): Monique Rekelhof

Kudelstaart – De in Kudelstaarts woonachtige Monique Rekelhof zingt in het koor ‘Cum Ecclesia’.

Wat betekent muziek voor je, Monique?

“Muziek betekent heel veel voor mij , als ik morgens wakker word gaat meteen de radio aan. Het is emotie, gevoel, allerlei gebeurtenissen kan ik verbinden met muziek. Ik hou van diverse stijlen, pop, disco maar ook klassiek, ik mis eerder de radio dan de televisie.”

Wanneer begon je met muziek en waar speel je nu?

“Al heel jong. Mijn vader speelde vaak mondharmonica, door hem ben ik wel beïnvloed. Hij zat bij het toneel en kon goed zingen. In de jaren tachtig speelde ik jachthoorn bij Divertimento, nu ‘Flora’. En later bij het ‘Show Jachthoornkorps Kudelstaart’. In ’93 ben ik daarmee gestopt vanwege de geboorte van mijn kinderen. Later, in 2007, ben ik gaan meezingen met het gelegenheidskoor in de katholieke kerk. Dit gebeurt nog steeds, zo’n 1 of 2x per jaar. Vanaf 2012 ben ik lid van Cum Ecclesia, waar ik nu nog steeds bij zing en nu ook lid ben van het bestuur. Het kopje ‘secretariaat’ valt onder mij. Op het ogenblik hebben we ruim 20 leden, er mogen er best een paar bij. We zoeken nog een paar mooie mannenstemmen, maar dames zijn ook zeker welkom.”

Heb je nog verhalen?

Ja, we waren een keer met Cum Ecclesia in Banneux. Dat is een bedevaartplaats in België. Toen we daar in een winkeltje liepen en een mevrouw ons herkende van het koor, begon ze spontaan te huilen: ze zei dat het zo mooi was wat we gezongen hadden tijdens de viering. Dat doet goed, dat is die emotie hè?

Een ander mooi moment was laatst, op 10 september. We hebben we met de regioparochies een buitenviering in Nes aan de Amstel gedaan. Het ging om vijf koren: uit Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel, Nes aan de Amstel en Kudelstaart. Het was prachtig weer maar het is lastig zingen buiten. Alles verwaait een beetje.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Voor nu blijf ik lekker zingen bij Cum Ecclesia en af en toe nog met het gelegenheidskoor. Ik hoop dat er gezellige, goed zingende nieuwe leden bij zullen komen. En misschien ga ik nog een keer mijn best doen om mijn keyboard onder de knie te krijgen!”