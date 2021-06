MULTIsignaal vangnet voor jongeren

Aalsmeer – Veilig opgroeien is helaas niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Professionele hulp is soms nodig.

Om te zorgen dat jongeren niet tussen wal en schip raken is de MULTIsignaal Verwijsindex ontwikkeld. Dit is een digitaal systeem voor professionals uit onder meer de jeugdzorg en het onderwijs. In MULTIsignaal kunnen zij een signaal afgeven als ze zich zorgen maken over, of betrokken zijn bij, een jongere. Ze zien dan meteen of andere professionals ook betrokken zijn. Zo krijgen jongeren de best mogelijke afgestemde begeleiding.

“MULTIsignaal is een onmisbaar instrument in de jeugdhulp. Professionals komen hiermee vroegtijdig met elkaar in contact”, zegt wethouder onderwijs en jeugd Bart Kabout. “Dat bevordert de samenwerking en daarmee de hulp aan kinderen en gezinnen. Zodat er geen kind meer tussen wal en schip valt. Als gemeente Aalsmeer doen wij er alles aan om te zorgen dat zoveel mogelijk partijen zich bij Multisignaal aansluiten.”

Op zoek naar de match

MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waar professionals, via een afgeschermd account, een signaal afgeven. Ze signaleren alleen dát ze zich zorgen maken, niet waarover. Als een collega van een andere organisatie ook een signaal afgeeft bij dezelfde cliënt, ontstaat er een match. Zo brengt MULTIsignaal professionals met elkaar in contact, zodat ze samen de situatie, hulp en ondersteuning van het kind (beter) kunnen afstemmen. Dit is uiteraard altijd met toestemming van de ouders.

Video voor professionals

Gemeente Aalsmeer, gemeente Amstelveen en MULTIsignaal hebben samen een korte instructievideo gemaakt voor professionals. In deze video vertellen Roy (Combinatie-functionaris Sport), Tessa (Jeugdwerker+) en Berend-Jan (Top1000 regisseur/verbindingsfunctionaris Straf & Zorg) meer over hoe het signaleren in Multisignaal werkt, welke stappen er zijn en welke casussen zij weleens tegenaan zijn gelopen. Bekijk de video op

www.multisignaal.nl/nieuws/hoe-werk-je-met-multisignaal.

Samenwerking gemeente en MULTIsignaal

MULTIsignaal is van en voor gemeenten. Alle 267 gemeenten die gebruik maken van de Verwijsindex van MULTIsignaal zijn sinds 2009 onderdeel van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS). Daarmee is MULTIsignaal niet alleen een ICT-systeem, maar zet zij zich samen met 70% van de deelnemende gemeenten actief in om het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren. Meer informatie of zelf werken met MULTIsignaal? Kijk dan op multisignaal.nl/regio-amsterdam.