Motorrijder zwaar gewond na botsing met auto

De Kwakel – Op de Noord Zuidroute in De Kwakel is vrijdagavond 18 augustus een motorrijder zwaar gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd en is zo’n 4 meter door de lucht gevlogen.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer was ondanks het zware letsel nog wel aanspreekbaar. Na behandeling is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en hoorde daarvoor meerdere getuigen. Zowel de auto als de motor raakten flink beschadigd.

Fotograaf: VLN Nieuws