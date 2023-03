Mooie prestaties AVA-jeugd bij finale crosscompetitie

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 11 maart stond in Wieringerwerf de grote finale van de crosscompetitie op het programma, in het Dijkgatbos nabij de Afsluitdijk. Voor de jeugdige toppers van Atletiek Vereniging Aalsmeer wachtte een strijd tegen de beste atleten uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Na dagen van winterse neerslag troffen de atleten en toeschouwers het met het weer: een stralend zonnetje, aangename temperatuur en nauwelijks wind. Een prachtige dag voor de finale dus! In de ochtend waren delen van het bosparcours nog bedekt onder een witte sneeuwdeken, maar langzaamaan veranderde dit in een steeds grotere modderpoel. Echte crossomstandigheden dus, waar de oudste junioren als eerste aan mochten geloven.

Finn Rademaker liep bij de jongens U20 naar een keurige 9e plaats, terwijl broers Colin en Justin Alewijnse elkaar bij de jongens U18 geen moment uit het oog verloren. Colin beschikte uiteindelijk over het snellere eindschot, waarmee hij als 17e finishte, vlak voor Justin op plek 18. Ook de pupillen van AVA lieten zich van hun beste kant zien. Max Commandeur verloor onderweg in de blubber 1 schoen maar eindigde toch op een mooie 28e plaats bij de mini-jongens. Gijs van Druningen hield zich knap staande bij de C-jongens en kwam 25e over de streep, waarna Joren Euwe in een groot veld bij de Jongens-B beslag legde op de 54e plek.

Bij de B-meisjes pakte Lot Combee bij de start brutaal de kop om uit het gedrang te blijven, waarmee ze bij de finish een prachtige 8e plaats veiligstelde. Vervolgens was het de beurt aan Fien Middelkoop bij de meisjes A1-pupillen, zij snelde naar een knappe 10e plek. Last but not least mocht Mette van Stralen van start bij de A2-meisjes, met de enige regendruppels van de dag liep ze naar een 59e plaats. Een dag vol mooie resultaten dus, goed gedaan allemaal!

Derde AVA Cross

Zo zit de crosscompetitie erop voor de AVA-jeugd, maar het crossseizoen nog niet. Op zondag 26 maart organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer namelijk de derde editie van de AVA Cross, een leuke wedstrijd over een uitdagend parcours rond de atletiekbaan in de Sportlaan. Jong en oud, AVA-lid of niet, iedereen kan meedoen. Kijk voor meer info en aanmelding op de website: avaalsmeer.nl.

Foto: Lot Combee (143) onderweg naar de 8e plaats in de finalecross. Foto: AV Aalsmeer