Mooie afsluiting 2020 voor Mike Multi Foundation

Aalsmeer – Op de valreep van het jaar 2020 is de Mike Multi Foundation verrast met een cheque van 2.000 euro. Deze werd uitgereikt door Rhenus Air & Ocean.

Het bedrijf heeft vlak voor kerst besloten enkele goede doelen, die een actieve en positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving van de lokale bevolking, financieel te ondersteunen. In totaal zijn acht goede doelen geselecteerd door de Rhenus medewerkers, waaronder dus de Mike Multi Foundation die zich inzet voor minder-valide sporters.

Voorzitter Mike van der Laarse mocht de cheque in ontvangst nemen. “Deze cheque is een fantastisch gebaar in dit ook voor ons als Foundation lastige jaar. Wij willen graag onze sporters blijven sponsoren en zonder donaties lukt dat niet. Een aantal sporters die wij financieel ondersteunen kon dit jaar helaas niet naar de Paralympics. Maar zij moeten wel in training blijven om het komende jaar wel te kunnen deelnemen. En die sponsoring gaat dus gewoon door. Wij zijn dus extra blij met dit prachtige bedrag.”