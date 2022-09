Mooi van zooi en meer tijdens Kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer – Ook dit jaar heeft de Kunstroute Aalsmeer, in het derde weekend van september, weer veel te bieden. Een groot aantal kunstenaars geeft op diverse locaties op zaterdag 17 en zondag 18 september een kijkje in hun ateliers en tonen werk met elkaar in bijzondere ruimtes. Locatie 1 is, alweer vele jaren, de loods van jachthaven Otto aan de Uiterweg 94 en hier kan genoten worden van een expositie van ruim twintig kunstenaars die een breed pallet aan kunstvormen zullen laten zien, van schilderijen en tekeningen en fotografie tot sculpturen, sieraden en textiel.

Sinds enkele jaren stelt Ineke Loogman haar prachtige locatie aan de Uiterweg 180 open voor de Kunstroute. Een van de deelnemende kunstenaars hier is Annet Bartels met upcycling. Wat normaal naar de afvalverwerking gaat, krijgt van Annet een nieuwe functie. Mooi van zooi!

Indrukwekkend

Ook een bezoek waard zijn het sfeervolle atelier van Annelie Klein Sprokkelhorst aan de Uiterweg 253a, de Kunstploeg die weer haar creativiteit in de strijd gooit voor kleine kunstwerken die gezamenlijk een indrukwekkend geheel gaan vormen in de oude boomgaard bij het atelier van Karin Borgman aan de Uiterweg 185 en jachthaven De Oude Werf aan de Uiterweg 125-127 waar de boten plaats maken voor kunst van onder andere keramiste Anneke Harting en hier gaat een ode gebracht worden aan de onlangs overleden Aalsmeerse kunstenaar Ilse Blesing en haar bijzonder, veelzijdige werk.

Op een groot aantal locaties wordt het evenement opgeluisterd met livemuziek. De Kunstroute Aalsmeer is zaterdag 17 en zondag 18 september gratis te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer locaties en informatie op Facebook of op de website: www.kunstrouteaalsmeer.nl.