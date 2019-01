Monumenten: Het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Met de mooie Dorpskerk was de rubriek ‘monumenten in de schijnwerpers’ in november gestart. Vanwege de drukke maand december even in de ‘ijskast’ gezet, maar nu de feestdagen weer voorbij zijn en het nieuwe jaar haar intrede heeft gedaan, wordt de draad weer opgepakt.

Aalsmeer telt ongeveer 100 monumenten, waaronder 29 rijksmonumenten. Net als de Dorpskerk in de Kanaalstraat is het nabij gelegen Oude Raadhuis in de Dorpsstraat een rijksmonument. De naam zegt het al, het vroegere gemeentehuis. Maar, niet het eerste raadhuis. Dit monument heeft namelijk een voorganger. Het eerste raadhuis stond op dezelfde plaats en is gebouwd in 1619. Nummer twee, het huidige Oude Raadhuis, stamt uit 1780.

Exposities

Tot 1962 heeft dit Oude Raadhuis dienst gedaan als gemeentehuis. Nog altijd heeft dit prachtige gebouw een publieksfunctie, want in het Oude Raadhuis worden door de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) wisselende exposities georganiseerd.

Kunstenaars aanwezig

Vandaag, zondag 13 januari, kan het Oude Raadhuis ook van binnen bezichtigd worden. Een aanrader zelfs, want de expositie die hier momenteel is te zien, is verrassend en veelzijdig. De natuur staat centraal in de foto’s van Ellen de Vries en Bethany de Forest, de objecten van Sylvia Blickman en de tekeningen van Simone Hooymans. Het Oude Raadhuis is (iedere) zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Vandaag zijn vanaf 15.00 uur ook de vier kunstenaars aanwezig en zij vertellen graag over hun werk. Deze expositie bezoeken kan nog tot 20 januari, ook op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur.