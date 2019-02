Monumenten: De Doopsgezinde kerk

Aalsmeer – In de serie monumenten in de gemeente Aalsmeer deze week aandacht voor het tweede rijksmonument in de Zijdstraat. Na korenmolen De Leeuw nu de kerk met voormalige kosterwoning van de Doopsgezinde Gemeente in de schijnwerper.

Dit rijksmonument is ontworpen door architect J.F. (Jan Frederik) Staal, gebouwd in 1926 en opgeleverd in 1927. De kerk en de woning zijn ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School met elementen uit de doopsgezinde kerkbouw en de Nieuwe Zakelijkheid.

Het rechthoekige deel met de hoofdentree telt twee bouwlagen en wordt afgesloten door een steekkap. De nevenruimten, op de noordhoek, tellen één bouwlaag onder een schildkap, die aansluit op het dak van de kerk. De dakschilden zijn bedekt met rode Romaanse pannen. De gevels zijn opgetrokken in grijs-groene baksteen met decoratieve banden en vlakken in de voorgevel.

Het interieur van de kerk is eveneens nog in oorspronkelijke staat met op de vloer zwart gelakte grenen delen en houten kerkbanken.

Centrale Aalsmeersche Veiling

In de nabijheid van de Doopsgezinde kerk staat nog een ontwerp van architect J.F. Staal (1879-1940). De Centrale Aalsmeersche Veiling (CAV) aan de Van Cleeffkade komt eveneens van zijn hand. De bouw startte in 1922 en de oplevering was in 1926. Het meest karakteristieke deel van het gebouw is het front aan de Van Cleeffkade dat bestaat uit enkele rechthoekige bouwdelen met symmetrische kappen en een hoge toren. Het hoofdgebouw en de toren zijn ontwerpen van architect Staal.

De veiling bleek al snel te klein en moest groter gebouwd worden. Voor deze uitbreidingen (gedeelte met sheddaken en de hal met groene dakranden) droeg architect Berghoef zorg. Ook de architect van het gemeentehuis dat momenteel gerenoveerd wordt. De CAV (nu Studio’s Aalsmeer) is overigens geen rijksmonument, maar staat op de gemeentelijke monumentenlijst.