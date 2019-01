Monstertocht, zomerrit en weekend weg met brommers

Aalsmeer – Koffie, een drankje en een bitterbal op de nieuwjaarsreceptie van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap afgelopen zaterdag 12 januari in café Joppe. Er werd geproost op een mooi brommer-jaar en natuurlijk waren de vele aanwezigen benieuwd wat Jan, Dirk, Joost en Kim voor het komende jaar aanbieden aan brommer-ritten en -activiteiten.

In de uitnodiging vorige week werd aangegeven dat het bestuur hierover mededelingen zou doen. En ja hoor, de agenda’s konden worden gepakt. Als eerste staat op zondag 14 april de tweede monstertocht van 130 kilometer op het programma. Op zondag 26 mei vindt de zomerrit van ‘slechts’ 70 kilometer plaats en van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli gaan de brommerliefhebbers een weekendje weg. Waarheen blijft vooralsnog een verrassing, bekend is wel dat zo’n 400 kilometer op de teller bijgeschreven kan worden.

En de brommers mogen weer gestart worden voor een avondrit van zo’n 45 kilometer in de loop van dit jaar (exacte datum nog niet bekend). Over inschrijvingen en locaties volgt te zijner tijd meer informatie. In ieder geval zijn de drie datums alvast met grote letters genoteerd, want het Aalsmeers Bromfiets Genootschap heeft vaste en fanatieke fans!