Mondkapjes weer verplicht vanaf zaterdag!

Aalsmeer – Per aanstaande zaterdag 6 november gaat de mondkapjes-plicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden, zoals supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties en pretparken. Ook in het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes. Op luchthavens wordt het ook weer verplicht om een mondkapje te dragen, in vliegtuigen was deze al verplicht.

Ook leerlingen van mbo en hoge scholen en universiteiten moeten vanaf zaterdag bij verplaatsing een mondkapje dragen. Deze mag af als men zit in het lokaal.

En naar de kapper, de fysiotherapeut of de nagelstudio? Bij de uitvoering van contactberoepen dient een mondkapje gedragen te worden, zowel door de klant als door de dienstverlener.

Afsluiting Ik Toon Maand

Wie het mondkapje niet draagt riskeert een boete van 95 euro. Vergeet deze dus niet, onder andere aanstaande zaterdag 6 november tijdens de feestelijke afsluiting van de Ik Toon Maand met muziek van diverse koren en uitreiking van de ‘gouden penseel’ aan de winnaar van de Amazing Amateurs expositie. De middag is van 13.30 tot 17.00 uur in de burgerzaal van het Raadhuis. Neem ook uw/jou coronabewijs en identiteitskaart mee. Kijk voor meer informatie op de website: www.cultuurpuntaalsmeer.nl