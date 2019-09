Moederverwendag Rotaryclub

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 7 september 2019 was het weer Moederverwendag bij Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude! De naam zegt het al: deze dag is bedoeld om moeders die de dagelijkse zorg hebben voor een kind met een beperking, in de watten te leggen. Wat er die dag gaat gebeuren, blijft voor de moeders geheim. Alleen het tijdstip waarop zij worden opgehaald is bekend.

Dit jaar stond een bezoek aan Amersfoort op het programma. Met de enthousiaste gids Inge Vos deden ze de ‘koninklijke route’ en wandelden ze in de voetsporen van de koninklijke familie door een mooi stukje historisch Amersfoort. Een bezoek aan de kuiperij van de familie Meester (werkplaats waar houten tonnen en vaten werden gemaakt) met pal daarnaast de goed bewaard gebleven armenhuisjes uit de 19de eeuw, bracht de geschiedenis weer tot leven. Maar ook de imposante stadsmuur en de Koppelpoort maakten veel indruk. Dankzij de mooie verhalen van de gids leerden zij de letterlijke betekenis van ‘raddraaiers’ (gevangenen die gedwongen werden om het rad te laten draaien door op de tredmolen te lopen) en ‘steenrijk’ (stenen waren duur en dus een status symbool). Een rondvaart door de historische grachten vormde een mooie afsluiting van ons bezoek aan de Kei stad. “Nooit geweten dat Amersfoort zo waterrijk is!” “Ik durf het bijna niet te zeggen, maar als ik heel eerlijk ben vind ik Amersfoort eigenlijk nog mooier dan Amsterdam.”

Terug in Abcoude wachtte de volgende verrassing: een theaterworkshop onder leiding van Marjolein Macrander. Na een aarzelend begin kwam de stemming er al gauw in. Vooral het uitbeelden en naspelen van bekende spreekwoorden en schilderijen leverde hilarische taferelen op. Moe maar voldaan gingen we eindelijk aan tafel.