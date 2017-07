Modern jasje voor historische route

Aalsmeer – Het is alweer 24 jaar geleden dat de stichting Oud Aalsmeer haar 25ste verjaardag vierde. Ter gelegenheid van het jubileum kwam de stichting met een historische fiets- en wandelroute: Aalsmeer van Bovenkerk tot Calslagen (ABC). De route voert langs 36 historische panden en locaties uit de Aalsmeerse geschiedenis. Gekozen kan worden uit een wandeltocht van (maximaal) 15 kilometer of een fietstocht van zo’n 40 kilometer.

Dat de historie ook met z’n tijd mee kan gaan, hebben de vrijwilligers van de stichting Oud Aalsmeer zaterdag 8 juli laten zien. In bijzijn van wethouder Gertjan van der Hoeven werd een geheel vernieuwde historische fiets- en wandelroute gepresenteerd. Ook zijn alle panelen op de panden vervangen en voorzien van verhelderende foto’s of historische kaarten.

Bovendien zijn ze voorzien van een QR-code waarmee de bezoeker op de route via de smartphone wordt geleid naar een webpagina met meer informatie over het betreffende pand of de locatie en bij ruim tachtig procent wordt ook een kijkje gegeven van de binnenkant van het monument waar men voor staat.

Het hele project, een behoorlijke klus, is geleid door Nella van den Berg en Annigje Leighton-van Leeuwen en samen met de wethouder verzorgden zij bij de Dorpskerk een demonstratie. De QR-code werkte, wethouder Van der Hoeven kon gelijk het interieur van dit rijksmonument in de Kanaalstraat bekijken. De wethouder complimenteerde de stichting met de nieuwe route. “Het heeft vast heel veel tijd en liefde gekost.”