MMF in zee met rolstoel handballers

Aalsmeer – De Mike Multi Foundation is een samenwerking aangegaan met het Nederlandse Rolstoel Handbalteam. Deze sporters hebben allemaal een lichamelijke beperking waardoor zij in een rolstoel zitten.

Dit team is Europees kampioen geworden na een moeizame start. Naast de lichamelijke beperking is er ook nog de financiële beperking waar vaak tegenaan gelopen wordt in de gehandicapte sport. Daarom vindt de Mike Multi Foundation het belangrijk om deze sporters een handje op weg te helpen door ze financiële steun te geven. Dit doet de MMF door de kleding te sponsoren en er zijn ook reiskoffertjes gefinancierd. Het team reist namelijk door Europa om wedstrijden te kunnen spelen en dan is financiële steun enorm belangrijk. De Mike Multi Foundation is enorm trots dat zij de rolstoelhandballers een financieel steuntje in de rug kan en mag geven.

Het team wordt begeleid en getraind door Bart Neeft, een oude bekende in Aalsmeer, hij is oud speler en trainer van FIQAS Aalsmeer. Samen met het NHV draagt hij zorg voor het team om ze naar succesvolle resultaten te leiden.

Jac. Stammes toernooi

Het rolstoel handbalteam zal op het Jac. Stammes toernooi, dat gehouden wordt in het weekend van 31 maart en 1 april, een wedstrijd spelen. Zij doen dit tegen een valide team van Aalsmeer. Deze handballers zullen ook in een rolstoel de wedstrijd spelen. Op deze manier kunnen zij ervaren hoe het is om vanuit de rolstoel een wedstrijd te moeten spelen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze wedstrijd te komen bekijken. De wedstrijd is op zaterdag 31 maart om 18.00 uur in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.