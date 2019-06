MMF ondersteunt Esther Vergeer Foundation

Aalsmeer – Leuk nieuws van de Mike Multi Foundation. MMF is een samenwerking aangegaan met de Esther Vergeer Foundation. De Esther Vergeer Foundation heeft als doel het stimuleren van kinderen en jongeren met een handicap om te gaan sporten en hen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. Want door de sport sta je positiever en sterker in de maatschappij. Deze visie sluit perfect aan bij het doel van de Mike Multi Foundation.

De Mike Multi Foundation zal al het drukwerk uit handen nemen en daarmee is MMF een nieuwe partner van de Esther Vergeer Foundation en MMF zal ook een adviserende rol gaan spelen. Zo ontstaat er een mooie samenwerking tussen twee Foundations die zich inzetten voor sporters met een handicap.

Esther Vergeer heeft van april 1999 tot januari 2013 onafgebroken de eerste plaats op de wereldranglijst in het rolstoelstennis bezet. Esther Vergeer is zevenvoudig Paralympisch kampioen en zal in 2020 Chef de Mission zijn bij de Paralympics in Tokio 2020.

De Mike Multi Foundation ondersteunt onder andere rolstoeltennisser Ruben Spaargaren en handbiker Jetze Plat.