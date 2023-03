Minister Wiersma te gast op Amstelveen College

Amstelveen – De minister van primair en voortgezet onderwijs Dennis Wiersma (VVD) bezocht maandagochtend 13 maart het Amstelveen College om daar kennis te maken met een bijzondere vorm van technisch onderwijs verzorgd door het prijswinnende Amstelveense bedrijf RobotWise, en om de plannen te bekijken voor het vernieuwde Medialab van de school. De minister werd ontvangen door rector Wrister Grommers en loco-burgemeester Herbert Raat. De minister heeft zelf kunnen ervaren wat RobotWise kan betekenen voor het onderwijs door ook zelf samen aan te schuiven bij de leerlingen. Daarnaast was hij onder de indruk van de plannen voor vernieuwde Medialab en de hedendaagse techniek waar de leerlingen mee in aanraking komen.

Uitdaging

Het bij de les houden van kinderen is echter steeds vaker een behoorlijke uitdaging doordat er te veel afleiding voor de kinderen is, voornamelijk van mobiele telefoons. Lagere onderwijsprestaties, lagere cijfers, afleiding en verminderde concentratie blijken het gevolg te kunnen zijn van de aanwezigheid van telefoons in de klas.

Verbod mobiele telefoons

Minister Wiersma heeft de scholen daarom opgeroepen om te kijken of zij een verbod van het gebruik van mobile telefoons in overweging zouden willen nemen. Het Amstelveen College heeft deze handschoen opgepakt. De reacties van de ouders zijn voornamelijk positief, de leerlingen, en dat zal geen verrassing zijn, staan er iets anders in. De minister is blij met het initiatief van het Amstelveen College en is zeer benieuwd naar de aanpak en de resultaten daarvan in de komende periode. Na aanwezigheid van een uur vertrok de minister weer. Het bezoek werd door alle aanwezigen als zeer inspirerend en zinvol ervaren.

Foto van links naar rechts: Herbert Raat – Loco-burgemeester, Annemieke Pieterse – RobotWise, Jet Smit – vice-fractievoorzitter VVD Amstelveen, Elisa De Marco – woordvoerdster Onderwijs VVD Amstelveen, Darshan Sloot – voorzitter Ondernemersvereniging Amstelveen, Gerda Bakker – kandidaat Statenlid Provinciale Staten VVD, Tamar Neter – eigenaresse RobotWise, Dennis Wiersma – minister van Onderwijs en Wrister Grommers – rector Amstelveen College.