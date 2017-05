Minder bloemen voor Franse Moederdag

Aalsmeer – Bloemenwinkels in Frankrijk verkochten minder in de aanloop naar de zondag gehouden Moederdag. Dit had onder meer te maken met de eraan voorafgaande Hemelvaartsdag (donderdag), de daarna door velen opgenomen extra vrije dag (vrijdag) en het zonnige weer. Dat meldt de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB.

De bloemen waren volgens veel exporteurs ook goedkoper. Door de tegenvallende afzet en de hitte in het weekend, stonden ook in het begin van deze week de bestellingen onder druk, zeggen zij. “Het was daar 30 tot 34 graden en men had gewoon vier dagen achter elkaar vakantie, dus tel uit je winst”, zeggen de in export naar Frankrijk gespecialiseerde exporteurs.

Volgens hen is in het weekend minder verkocht dan gewoonlijk rond de Franse Moederdag. Directeur Jan de Boer van exportbedrijf Barendsen in Aalsmeer constateert dat de prijzen tien procent lager waren dan vorig jaar. Naar zijn mening waren diverse omstandigheden van invloed daarop. Behalve Hemelvaart en verandering van het weer, noemt hij logistieke problemen van sommige afnemers in Frankrijk, mede als gevolg van vrije dagen.

“Wij waren dit jaar gewend geraakt aan hoge prijzen”, zegt hij. “De verwachting dat die met het oog op de Franse Moederdag nog zouden oplopen, kwam niet uit. En de bloemisten hebben duidelijk voorzichtiger ingekocht dan wij zeker met Moederdag gewend zijn.”

Dat het prijsniveau lager was dan vorig jaar speelde kennelijk niet of nauwelijks bij groothandelaren die rechtstreeks bij kwekers inkopen en vooraf prijsafspraken hadden gemaakt. Dutch Flower Group (DFG), met tientallen werkmaatschappijen de grootste exportonderneming, meldt dat in elk geval voor levering aan de supermarkten vrijwel dezelfde prijzen golden als vorig jaar in de aanloop naar de Franse Moederdag.

De VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) is de brancheonderneming voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandelaren in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen 3,5 miljard van de omzet in die bedrijfstak.