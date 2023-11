Mila Martins: “Zaai maakt mij zoveel wijzer”

Aalsmeer – Mila Martins is een moedige succesvolle en leergierige onderneemster. Zij is dolgelukkig met het Zaai coach-traject. “Nu al”, zo vertelt zij met een aanstekelijk enthousiasme, “heb ik niet alleen zakelijk veel geleerd maar ook op het persoonlijke vlak.” Op aanraden van een gemeenteambtenaar meldde zij zich aan bij Zaai. “Ik stapte er totaal blanco in. Maar wat ik leerde bij de eerste Masterclass Canvas en de intervisie avond heeft mij zoveel wijzer gemaakt.”

Veel gevraagde haarspecialist

Mila Martins was dertien jaar, een vrolijke eigenwijze puber die echt geen zin meer had om met de vlechtjes te blijven lopen die haar moeder braaf maakte. “Eigenlijk is hier mijn liefde voor het haar ontstaan.” Haar droom was echter ooit stewardess te worden. Helaas besliste het leven anders. Mila werd zo ernstig ziek dat haar arts adviseerde; ‘Ga iets doen wat je leuk vindt.’ De liefde voor het haar en make-up kreeg daardoor een andere dimensie.

Mila werd zich meer bewust hoe leuk het is om mensen mooier te maken. Zij specialiseerde zich in het Afro-kapsel en weet exact waar het geheim van haar succes schuilt. Door te kiezen voor het juiste product dat past bij het type haar en bij elke gewenste krul. Het werd haar beroep en nu viel het geluk wel aan haar zijde. Inmiddels is zij een veel gevraagde haarspecialist in de wereld van Fashion en Theater en reist zij het hele land door.

“Ik houd van glamour”

Dat zij al snel terecht kwam in de wereld van fashion, heeft zeker te maken met haar twee fotogenieke dochters, die vrij en frank voor de camera’s staan. Ayla de oudste viel op door haar prachtige haardracht. Naar welke kapper zij ging was de vraag. “Dat doe ik zelf.” Een antwoord met fantastische gevolgen. “Drie dagen later werkte ik als ZZP’er in de wereld van glitter en glamour.” De foto’s van haar dochters staan in verschillende modebladen en gaan de wereld over, hetgeen ook telt voor alle modellen. Recent voorzag zij de Tweede Kamer leden Mona Keizer en Caroline van der Plas nog van een glanzend kapsel. “Hele leuke vrouwen.”

Instagram

De mooiste fotomodellen krijgt Mila onder handen maar zij werkt net zo graag met mensen die zich ‘gewoon’ voor een avondje uit mooi willen maken. Op haar instagram pagina zijn hiervan voorbeelden genoeg te vinden. En zelf een keer voor de camera staan? Het wordt haar regelmatig gevraagd, maar nee. Voorlopig houdt zij zich liever op de achtergrond. Met het fraaie resultaat van haar modellen is zij opvallend genoeg.

Janna van Zon