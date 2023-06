Midzomeravondfestival met Tavenu in De Kwakel

De Kwakel – Op zaterdagavond 17 juni nodigt muziekvereniging Tavenu u/jou uit voor een feestje tijdens het 22stemidzomeravondfestival in De Kwakel. Het thema dit jaar is ‘Party time’. Tavenu heeft de muziek aan het thema aangepast, dus zal het een feestelijke avond worden waar zeker ‘Ein festival der Liebe’, de kermishit van De Kwakel, niet zal ontbreken.

Het Orkest van De Kwakel, de Slagwerkgroep en de Steelband van Tavenu verzorgen optredens en dit jaar zijn ook de danseressen van Jazz & Showballet Nicole er weer bij. Om de feestvreugde te verhogen is er een gastoptreden van Feestkapel de Blaaskaken uit Boskoop.

In verband met de renovatie van het centrum, wordt het midzomeravondfestival 2023 gehouden op het kerkplein, Kwakelsepad 4 in De Kwakel. Aan bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen, omdat de parkeerruimte beperkt is. Aanvang 20.00 uur en, zoals altijd, is de toegang gratis.