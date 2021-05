Midgetgolfclub gaat open voor publiek

Aalsmeer – Na maanden van sluiting gaat er nu eindelijk wat te gaan gebeuren. De regering heeft niet op de pauzeknop gedrukt, de versoepelingen zijn een feit. En dus gaat de Midgetgolfclub Aalsmeer aanstaande woensdag 26 mei weer open voor publiek.

Er worden de volgende spelregels in acht genomen: De midgetgolfbaan is open op zaterdag, zondag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Reserveren is gewenst, liefst telefonisch op de dag zelf via 0297-340433. Maximaal vier per personen per baan, rekening houdend met de 1,5 meter regel. Er worden circa veertig personen tegelijk op de baan toegelaten.

Gasten dienen binnen verplicht een mondkapje te dragen. Eén persoon kan aan de balie inschrijven en afrekenen, de rest blijft buiten. De sportkantine (verkoop ijs en frisdrank) blijft tot nader order gesloten. Het terras is wel geopend. Bij klachten blijft men uiteraard thuis. Meer gegevens zijn te vinden op: www.mgcaalsmeer.nl. Het bestuur van Midgetgolfclub Aalsmeer kijkt er naar uit om bezoekers weer te mogen begroeten op de baan aan de Beethovenlaan in de Hornmeer.